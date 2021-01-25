Мощный пожар вспыхнул на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе

Уфа, 25 января. Предприятие, где производят продукцию органического синтеза, загорелось в Республике Башкортостан. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.

Огонь разыгрался на территории ПАО «Уфаоргсинтез», которое расположено на Бирском тракте. Пламя охватило две емкости, находящиеся на открытом участке, рассказали в МЧС.

По данным экстренных служб, горящие резервуары, объем которых достигает 25 кубометров, наполнены метановодородом. Один из сосудов разрушился. При ЧП травмы получил один сотрудник организации, его передали врачам скорой помощи.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, устраняя последствия возгорания. Причину инцидента и иные обстоятельства случившегося выясняют эксперты.

Еще один серьезный пожар произошел на складе ГСМ в Луганске. Площадь возгорания составила около 1,8 тыс. квадратных метров. Специалисты оперативно потушили пламя, сообщал ФАН.