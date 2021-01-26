ОП РФ: иностранные цензоры в Сети подрывают избирательную кампанию России

Члены Общественной палаты РФ, политологи и адвокаты обсудили способы защиты от технологических компаний, которые блокируют аккаунты пользователей в российских социальных сетях за выражение их мнения.

«Одна страна не в состоянии обуздать этих зарвавшихся IT-наглецов. Мы это увидели на примере президента США, если самого могущественно человека в мире, как принято считать, можно помножить на цифровой ноль в мгновение ока, по мановению руки каких-то безымянных модераторов. То, что говорить об остальных?» — сказал в интервью ФАН первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, ведомство готовит письмо в Госдуму РФ с просьбой принять закон о необходимости появления в России представительств западных Интернет-компаний. Смотрите видеорепортаж ФАН.

«Мы настаиваем на том, чтобы в самые кратчайшие сроки был принят закон в России, обязывающий IT-компании, работающие на российском рынке, имеющие определенное количество пользователей, открывать здесь свои представительства, юридические лица во главе с гражданами РФ, платить здесь налоги, работать в российском правовом поле, уважительно относиться к российским пользователям и СМИ», — заявил Александр Малькевич.

Закон нужно принять уже в весеннюю сессию, настаивает общественник. Он рассказал о фактах иностранного вмешательстве в ход избирательной кампании-2021 в январе с помощью новейших социальных технологий, а также о продолжающейся цензуре в Интернете против российских СМИ.

«Теперь блокируют не аккаунты целиком, а пытаются выщелкнуть отдельные, представляющие по мнению Google или Facebook угрозу материалы. Тем не менее, под шумок на площадке Instagram продолжается блокировка аккаунтов региональных СМИ. Особенно бьют по югу России», — констатировал он.

Факт того, что гендиректор или простой сотрудник IT-компании отключил микрофон у президента США «без каких-либо дополнительных проверок и разумных объяснений» вызывает недоумение в России и во всем мире, подчеркнула исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

«Это очередное подтверждение власти этих платформ и глубокой слабости организации жизни всего мирового сообщества в цифровом мире», — сказала она.

В прошлом году аналогичный закон приняла Турция, и, как показала практика, он работает, отметила член Общественной палаты.

«Необходимо увеличивать штрафы для этих площадок за распространение деструктивного контента, — добавила Екатерина Мизулина. — Нужно требовать, чтобы такие штрафы хотя бы достигали 100 млн рублей и более. В Германии эти штрафы достигают 50 млн евро, по новому европейскому законодательству IT-компании могут быть оштрафованы на сумму до 20% всего мирового оборота этих компаний».

Президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов уверен, что инициативы с представительствами и штрафами ничего не изменят.

«Нет там никаких соображений рынка, не возьмешь их штрафами. У них есть приказ выкачивать персональные данные и влиять через IT-платформы, — уверен эксперт. — Ну создадут они эти представительства, ну будут они платить налоги. Если они будут продолжать как иноагенты заниматься политикой на нашей территории, то что мы будем с этим делать?»

По словам политолога Геворга Мирзаяна, западные соцсети пошли на поводу у турок, потому что их владельцы не ставили перед собой задачу условной «мобилизации антивластного электората с последующей сменой режима в период с 2021 по 2024 годы», как в России. Поэтому выдвинутые в свой адрес ультиматумы Facebook и Twitter в России проигнорируют.

«Если у Google есть хоть какое-то юридическое лицо в РФ, то у Facebook, Twitter, Tiktok официального юридического лица в России нет. А представители есть, что не логично, — напомнил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Мы считаем необходимым создание в России официальных представительств, потому что сегодня у профессионального сообщества нет возможности защищать свои права».

Другие эксперты предложили сконцентрироваться на создании в стране альтернативных и привлекательных для россиян Интернет-платформ. Видеоролики с призывами к детям участвовать в несанкционированном митинге 23 января участники встречи назвали «войной на уничтожение нашего государства».

«В ст. 5 ФЗ № 436 Закона о защите детей от информации говорится, что существует запрещенная к распространению среди детей информация, например, оправдывающая противоправное поведение, допустимость насилия, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Все, что мы видим в этих видеороликах, должно относиться к запрещенной информации, — уверена Екатерина Мизулина. — Тогда почему такой мягкий мягкий ответ со стороны регулятора и правоохранительных органов?»

Владимир Зыков обратил внимание на то, что реклама соответствующих призывов появлялась перед воспроизведением видеороликов в Youtube.

«Google в этом не видит ничего плохого и вмешивается во внутренние дела России. В этой связи у меня предложение к ОП РФ направить обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование», — сказал он.

Эти и другие предложения по итогам встречи общественники пообещали направить в соответствующие инстанции.

«ОП РФ направит письмо в Генпрокуратуру России с предложением вынести предостережение корпорации Google о недопустимости нарушения закона на территории нашей страны, — отметил Александр Малькевич».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России как вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее стало известно, что корпорация Google может заблокировать интернет-поиск в Австралии из-за принятого в стране закона.