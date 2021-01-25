Глава партии «Коммунисты России»: США хотят вернуть нас в 90-е

Почему важно вспомнить ошибки, которые власти допустили в советские времена? Об этом глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин рассказал в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». Он подчеркнул, что в нашей стране всегда были политики, которые ориентировались на Запад из идеологических побуждений. Сейчас, полагает Сурайкин, это делается из меркантильных соображений — пытаясь развалить Россию, такие политики рассчитывают получить за это хорошее вознаграждение.

Отвечая на вопрос, почему некоторые граждане выходят на митинги, несмотря на позитивную динамику развития России, Сурайкин отметил, что такая ситуация уже повторялась в СССР.

«Мы видели похожую ситуацию в конце 80-х в СССР — тогда иностранные службы работали очень активно и внушили народу, что страну нужно разрушить. Результатом стали ужасные 90-е», — отметил глава партии.

Сурайкин считает, что, разжигая конфликт внутри России, США пытаются вернуть те времена.

«Мы, конечно, сейчас живем хорошо, но в СССР все равно было лучше, а в 90-е — очень плохо. Сейчас США тоже хотят вернуть 90-е», — добавил он.

Сурайкин уверен, что в сложившейся ситуации без анализа протеста не обойтись. В России всегда было 7-8% либералов, ориентированных на Запад. Разница в том, что сейчас они делают все более осознанно.

«Есть категория либералов правых, которые разрушали страну и потом за это получали деньги. Так было до 2012 года, пока не вышел закон об иностранных агентах. До этого несколько иностранных фондов постоянно качали деньги. Но есть и другая сторона проблемы — это часть людей, которым не запудрили мозги, именно поэтому сегодня и придумываются поводы для дестабилизации системы», — подчеркнул глава партии «Коммунисты России».

Несмотря на то, что в 1991 году Сурайкину было всего 13 лет, он говорит, что прекрасно помнит распад СССР. Глава партии считает, что тогда большую роль сыграла не только работа враждебных сил извне, но и внутреннее влияние и предательство Горбачева.

«Чтобы история не повторилась, нужно детально вспомнить происходившие тогда процессы. Первое, что Горбачев упустил, — это информационная сила. Именно поэтому все смогло разгуляться до таких масштабов и в последующем спровоцировало разделение России на несколько государств», — сказал он.

Максим Сурайкин считает, что печальная история может легко повториться, если правительство перестанет следить за процессами, которые происходят внутри страны. Он уверен, что нужно открыто говорить о провокации извне, иначе «это будет кошмар похуже 90-х».