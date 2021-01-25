В США полицейский джип протаранил толпу, разметав людей, BLM ответили бунтом

Печально известное движение BLM подключилось к бунту против полиции в городе Такома, штат Вашингтон, спровоцированному наездом полицейской машины на толпу стритрейсеров. Инцидент произошел в субботу вечером. Полицейский, спасаясь от агрессивной толпы участников уличных гонок, блокировавших несколько улиц, сбил несколько стритрейсеров. Всего пострадали два человека, один получил серьезные травмы. Инцидент вызвал новую волну беспорядков, во главе бунта стоят обиженные организаторы уличных гонок, которых поддержало движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение»), сообщает CBS News.

Tonight Tacoma Police squad car, ran over a group of car spectators,downtown Tacoma on Pacific ave around 6:30 p.m.



Here’s a video from my personal snapchat. pic.twitter.com/jle0fkzrJM — Libertad Sam (@libertadsam03) January 24, 2021

Ранее сообщалось, что в субботу полиция Такомы отреагировала на сообщения об уличных гонках, зрители которых заблокировали перекресток в центре города. Когда полицейские прибыли на место, толпа обступила патрульный автомобиль, возмущенные стритрейсеры начали бить машину по кузову и попытались выбить стекла.

В полиции утверждают, что находившийся в джипе полицейский, опасаясь за свою безопасность, безуспешно пытался дать задний ход, а затем поехал вперед, буквально протаранив находившихся на улице людей. Один из упавших попал под колеса джипа и получил тяжелые травмы.

Инцидент попал на видео, был растиражирован в соцсетях и спровоцировал волну протестов, сообщает Fox News. В воскресенье вечером в центре Такомы собралось не менее двухсот человек, которые от требований расследовать инцидент перешли к битью окон и разрисовыванию стен протестными граффити. Многие несли плакаты с требованием наказать полицейского.

Crowd stooped outside what appears to be the Tacoma jail, rousing inmates. pic.twitter.com/pIo0cb5LHn — Mike Reicher (@mreicher) January 25, 2021

Затем протестующие под лозунгами движения BLM начали блокировать движение и поджигать мусор. В руках одного из участников беспорядков была замечена винтовка. Пострадавших в ходе этой акции, по данным полиции, к счастью, не было.

По поводу инцидента с наездом на толпу начато расследование. В полиции штата сообщили, что совершивший наезд полицейский на время расследования отстранен от службы.

Напомним, после беспорядков 6 января в Вашингтоне у Капитолия власти США резко усилили меры безопасности. В связи с этим, а также из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, инаугурация 46-го президента США Джо Байдена прошла без зрителей.