В США полицейский джип протаранил толпу, разметав людей, BLM ответили бунтом

Печально известное движение BLM подключилось к бунту против полиции в городе Такома, штат Вашингтон, спровоцированному наездом полицейской машины на толпу стритрейсеров. Инцидент произошел в субботу вечером. Полицейский, спасаясь от агрессивной толпы участников уличных гонок, блокировавших несколько улиц, сбил несколько стритрейсеров. Всего пострадали два человека, один получил серьезные травмы. Инцидент вызвал новую волну беспорядков, во главе бунта стоят обиженные организаторы уличных гонок, которых поддержало движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение»), сообщает CBS News.

Tonight Tacoma Police squad car, ran over a group of car spectators,downtown Tacoma on Pacific ave around 6:30 p.m.



