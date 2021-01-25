Гаспарян уверен, что верхушка ФБК не вернется в Россию

Политолог и публицист Армен Гаспарян уверен, что основные руководители ФБК (признан иноагентом), находящиеся сегодня в Европе, не вернутся в Россию, потому что никто из них не хочет оказаться в местах лишения свободы.

В минувшую субботу, 23 января, менеджер проектов ФБК Леонид Волков, руководитель отдела расследований Мария Певчих и директор фонда Иван Жданов провели совместную трансляцию из Германии. По некоторой информации, Россию Жданов покинул через Белоруссию и присоединился к Волкову и Певчих в Берлине.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Гаспарян отметил, что все основные деятели ФБК оказались в Европе «после возбуждения уголовных дел и проигранных судов по признанию банкротства ФБК». Эксперт не сомневается, что продолжать свою деятельность по раскачиванию ситуации в России и организации несанкционированных акций протеста они будут именно из-за границы.

«Вещать они будут только оттуда, это очевидно. База там. А здесь пешки, которых не жалко будет израсходовать в этой большой политической игре. Никто — ни Волков, ни Жданов, ни Ашурков (исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. — Прим. ФАН), ни Певчих — никто не хочет сидеть», — заявил Армен Гаспарян.

Он также отметил, даже несмотря на возбужденные дела в отношении этой верхушки ФБК, выдавать их российским правоохранительным органам никто не станет. По словам Гаспаряна, у руководителей «Фонда борьбы с коррупцией» нет причин для возвращения в Россию, так как «там им лучше вести борьбу».

Кроме того, политолог оценил вероятность того, что юриста ФБК Любовь Соболь могут также перевезти за границу. По его мнению, это будет зависеть от дальнейших «судебных перспектив» у помощницы Алексея Навального.

«Если будет серьезное уголовное дело и ей будет грозить срок, я более чем уверен, она окажется быстренько там же, где и все остальные. Если будет разыгрываться схема «у меня малолетний ребенок» и «я почти святая», то она будет сидеть здесь», — заключил Гаспарян.

Ранее бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов выразил мнение, что Иван Жданов — беспринципный человек, который боится законной ответственности за совершенные преступления. Именно по этой причине он улетел в Германию и свою дальнейшую судьбу с Россией уже никак не связывает. Серуканов убежден, что в будущем Жданова ждет такое же скитание, как Леонида Волкова, — по разным странам Европы.