Политолог Светов назвал причину митингов в России 



По всей России 23 января прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного неделю назад. На улицы вышли жители более 60 городов, было задержано рекордное количество человек за день — свыше 2000. Главные причины митингов в России назвал политолог, журналист Юрий Светов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Эксперт привел в пример Тунис, где при вполне благополучной жизни население все равно было недовольно действующей властью. Сравнивая эту ситуацию с положением в России, Светов подчеркнул: люди всегда считали, что смогут жить лучше, свергнув правительство.

«Социологи говорят об интересном общественном запросе на перемены, которые кто-то должен произвести. Напомню, «арабская весна» началась в Тунисе. Я там был. Тунис — одна из самых благополучных стран, там даже нет сильного исламского диктата. Поэтому могу сделать вывод — когда люди достигают определенного уровня благополучия, они начинают хотеть большего. Именно в этом заключается проблема власти. И в том же благополучном Тунисе жизнь президента и его окружения вызывала протесты и зависть. Люди думали о том, что все заживут лучше, если свергнуть власть и разделить все имущество. Эта история повторилась после вброса истории о «дворце» в Геленджике», — объяснил Юрий Светов.

Люди, не согласные с тем, какую роль они играют в современной России, выходят на митинги ради справедливости, которую они видят в честном разделении всего имущества, заявил политолог. Он рассказал, что в Санкт-Петербурге существует 65 тысяч коммунальных квартир, где живут 218 тысяч семей. При этом лишь 1400 семей в год переедет из коммуналок в свои квартиры.

«Я прожил жизнь при Сталине, Хрущеве, Брежневе и всех остальных. Мое твердое убеждение — никогда наша страна не жила так сыто и так свободно, как сейчас, несмотря на все сложности, включая пандемию. Но России действительно нужно определенное количество лет спокойного поступательного развития. Это не даст быстрых результатов, но через 20–30 лет мы будем весьма успешной страной. А эти 20–30 лет человеку хочется прожить хорошо», — отметил эксперт.

Несанкционированные акции протеста могут быть опасны для общества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Так российский лидер прокомментировал прошедшие в стране 23 января незаконные митинги. Организаторы протестов привлекали к участию несовершеннолетних, напомнил Путин. По мнению президента, люди имеют право высказывать свое мнение, но исключительно в рамках закона.

Правоохранительные органы РФ предупреждали жителей страны о незаконности планирующихся акций, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль считает привлечение несовершеннолетних к беспорядкам недопустимым, организаторов митингов ждет наказание, уточнил он.