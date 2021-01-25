Киев ограничит «неблагонадежным украинцам» доступ в Интернет

В профильный комитет Верховной рады Украины поступил проект положения о запрете использования «отдельными категориями украинских граждан ряда сайтов и социальных сетей во Всемирной паутине». Как утверждают авторы документа, нововведение позволит местным правоохранителям «активнее выявлять потенциальных сепаратистов», а официальному Киеву — заявить о реализации очередной программы защиты украинской государственности. Скептики полагают, что принятие документа окончательно уничтожит свободу слова в этой стране. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Отчеты о проделанной украинскими силовиками работе, активно распространяемые по каналам центральных средств массовой информации Украины, все чаще напоминают фрагменты шпионских фильмов. На днях в Полтавской области сотрудники СБУ задержали женщину, которая якобы размещала на своей персональной странице в Интернете «контент российского шовинистического содержания». В вину жительнице населенного пункта Горишние Плавни (до 2016 года — город Комсомольск) вменяется подстрекательство к «вооруженному мятежу» — она имела неосторожность сравнить тарифы на ЖКХ на Украине с российскими и сделать выбор в пользу тарифов в РФ.

А ранее в Днепропетровской области был задержан молодой человек, который признал Крым российским. Помимо прочего, на Закарпатье стражи порядка пресекли деятельность «сепаратиста», требовавшего на одном из форумов возобновить преподавание основных предметов в местных школах на венгерском и русском языках. Всем вышеперечисленным гражданам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Похоже, некоторым представителям украинских политических и общественных сил подобных задержаний показалось мало.

«Необходимо проверить всех пользователей социальных сетей и информационных ресурсов [на Украине] на лояльность нашему государству», — говорится в представленном в ВР обращении, под которым подписались как лидеры нескольких националистических группировок, так и чиновники ряда региональных администраций.

Прокомментировал ситуацию и активист запрещенной в РФ организации «Тризуб Степана Бандеры».

«Принятие нового документа всем нам развяжет руки: стражи порядка и их помощники получат возможность выявлять «недовольных властью лиц», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей активист организации. — Когда мы начнем блокировать «сепаратистам» доступ в Интернет и даже станем точечно отключать их от мобильной связи, у них останется два выхода: или стать настоящими патриотами, или ехать в Россию, Венгрию, Румынию или Польшу».

В том, что рано или поздно соответствующее положение будет одобрено украинским парламентом, активист не сомневается.

«Сейчас нельзя с точностью сказать, действительно ли Рада примет подобное решение, — заявил ФАН юрист Виктор Барчук. — Наверное, говорить о тотальном контроле над «несогласными гражданами» в украинских реалиях пока рано. Но вот ведь в чем дело — согласно законодательству Украины, правоохранители на местах могут применять санкции не только в отношении всех потенциальных «предателей и шпионов», но и против пользователей сайтов «сепаратистского содержания». Уже сейчас провайдеры в как минимум десяти областях нашей страны оставляют за собой право блокировать доступ к Сети и мобильной связи для отдельно взятых граждан. С подачи украинских спецслужб списки таких «неблагонадежных граждан» будут расти в геометрической прогрессии».

В правильности этого суждения корреспондент ФАН убедился лично. На запрос в офис интернет-провайдера относительно целесообразности блокирования нескольких сайтов, включая Первый канал и РТР Планета, он получил исчерпывающий ответ:

«Некоторые сайты имеют антиукраинское содержание. Посещать их мы вам настоятельно не рекомендуем».

Впрочем, оператор тут же оговорился и сообщил буквально следующее: