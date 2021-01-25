Депутат Вострецов осудил Хинштейна за раздувание инцидента с полицейским в Петербурге

Депутат Сергей Вострецов отреагировал на планы своего коллеги по Госдуме Александра Хинштейна привлечь к ответственности полицейского, ударившего женщину в Петербурге. Инцидент произошел во время незаконной акции в субботу, 23 января. Страж порядка ударил женщину ногой в живот, пострадавшая попала в больницу. Позже полицейский принес петербурженке извинения, которые она приняла. Женщина уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.

Тем не менее, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил по этому поводу запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, требуя привлечь полицейского к ответственности. Копии заявлений политик выложил в своем Twitter.

Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине. Цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют! pic.twitter.com/jZhFwLmyso — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 25, 2021

По мнению депутата Госдумы Сергея Вострецова, попытки Хинштейна продолжать раздувать эту историю больше похожи на пиар, или, как принято сегодня говорить, «хайп».

«От заявления Хинштейна пованивает хайпом, но мне кажется, это неподходящий повод, чтобы хайповать, — отметил Вострецов в комментарии ФАН. — Занимался бы лучше коллега Хинштейн проблемами своего региона. А в городе трех революций мы как-нибудь сами разберемся, что к чему. Инцидент, конечно, поганый, но прежде чем призывать кого-то за что-то наказывать, надо как следует разобраться, что именно произошло».

Вострецов напомнил, что, по словам полицейского, перед инцидентом против него предположительно использовали перцовый баллончик. Возможно, страж порядка просто не успел разглядеть, что ему под ноги бросается немолодая женщина. Кроме того, по мнению Вострецова, следует принять во внимание извинения полицейского перед пострадавшей.

«А то скоро дойдет до того, что как в США будут требовать от полицейских вставать на колени перед нарушителями закона!» — эмоционально говорит Вострецов.

А вот над чем властям действительно следует поработать, так это над выявлением подстрекателей, которые посредством рекламы в социальных сетях провоцируют несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях, отмечает депутат Госдумы.

«Считаю, что правоохранителям надо активнее выявлять провокаторов в Интернете, чтобы во все эти незаконные акции не втягивали несовершеннолетних», — подчеркнул Сергей Вострецов.

В субботу, 23 января, во многих российских городах, в том числе в Петербурге, прошли незаконные акции в поддержку скандального блогера Алексея Навального, арестованного по требованию ФСИН. По итогам беспорядков более трех тысяч человек было задержано, возбуждены сотни административных дел. Также сообщается о возбуждении нескольких уголовных дел против участников акций, в том числе за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.