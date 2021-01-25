Китайский хештег об утечке COVID-19 из лаборатории в США набрал 1,4 млрд просмотров

Похоже, Пекину всерьез надоели разговоры, что коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, имеет исключительно китайское происхождение. Напомним, именно на китайской версии происхождения нового коронавируса настаивают США, а 45-й американский президент Дональд Трамп даже грозил потребовать от Пекина компенсацию за понесенные из-за пандемии убытки.

И вот теперь Китай, которому, видимо, надоело ходить в виноватых, перешел от обороны к аккуратной, но весьма эффектной атаке. Пекин пытается заставить мир посмотреть на проблему COVID-19 через другую оптику, и при таком взгляде выясняются любопытные вещи.

Китайские государственный СМИ начали активно публиковать материалы, что возбудитель COVID-19 мог быть создан в американской военной лаборатории, а также, что вакцина Pfizer, возможно, смертельно опасна для пожилых людей. В связи с этим в США заволновались. Американские СМИ естественно тут же поспешили обвинить Китай в распространении теории заговора, сообщает AP News, публикуя соответствующий доклад.

В докладе говорится, что Коммунистический союз молодежи Китая активно распространяет в социальных сетях хештег American’s Ft. Detrick, который запустили на китайской платформе Weibo. На прошлой неделе этот хештег посмотрели не менее 1,4 миллиарда раз. Особый всплеск интереса к теме случился после того, как представитель министерства иностранных дел Китая призвал ВОЗ провести расследование деятельности лаборатории по производству биологического оружия в американском штате Мэриленд, где мог быть создан коронавирус, вызвавший пандемию.

Речь идет об Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида — крупнейшем биомедицинском НИИ, в штате Мериленд, находящемся в ведении Министерства обороны США. Штаб-квартира института находится в близлежащем Форт-Детрике, по которому эту лабораторию и называют в СМИ.

В докладе AP утверждается, что спонсируемые государством китайские медиаресурсы запустили кампанию дезинформации, чтобы переложить ответственность за COVID-19 на Запад, а заодно дискредитировать вакцины западного производства в пользу аналогичных препаратов, созданных в КНР.

«Если США уважают правду, пожалуйста, откройте Форт-Детрик и обнародуйте больше информации о 200 или более военных биолабораториях за пределами США. А также позвольте экспертной группе ВОЗ отправиться в США для расследования происхождения COVID-19», — заявила СМИ пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Отметим, Форт-Детрик был официальной базой американской программы биологического оружия с 1943 по 1969 год. После этого по официальным данным программа была прекращена. Тем не менее китайские государственные СМИ призывают изучить это место как возможный источник коронавируса, вызвавшего пандемию.

Что касается утверждения, что вакцина Pfizer вредна для пожилых людей, то китайские СМИ распространяют это предупреждение в связи с тем, что после прививки этим препаратом в Норвегии скончались 23 пожилых пациента.

Отметим, мнение, что США могут быть источником пандемии COVID-19, неоднократно высказывалось в 2020 году. Как минимум требующими изучения считает эти подозрения первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко, который неоднократно предупреждал, что США и не думают сворачивать свою программу биологического оружия.

Депутат в частности неоднократно напоминал, что в 2001 году, вскоре после событий 11 сентября, в одной из военных лабораторий США произошла утечка боевых споров сибирской язвы, в результате чего погибло 17 человек. Онищенко также неоднократно предупреждал об опасности, исходящей от американских военных лабораторий, которые расположены у российских границ на территории бывших советских республик, в том числе на Украине, в Грузии и в Казахстане.