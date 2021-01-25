Политолог: России не нужно помогать распаду Великобритании

Смысл вмешательства во внутреннюю политику других государств и его «стоимость» для России оценил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.



Он подчеркнул, что многие страны интересуются внешней политикой своих партнеров и пытаются реагировать на происходящие там события. Однако, каждый делает это по-разному: кто-то считает своим долгом полностью вмешаться в происходящее, кто-то же мастерски лоббирует свои интересы, если незаметно вмешаться не получается. Именно поэтому политолог считает, что России стоит начать реагировать и отвечать на провокацию. Тем более, все необходимые для этого ресурсы у нашей страны есть.

«Всем известно, что страны Европы постоянно вмешиваются во внутренние вопросы стран Азии и Африки — этого даже никто не скрывает, а США — вообще в дела всего мира. Почему в этой ситуации Россия должна оставаться в стороне? Правда, тут не стоит забывать, что стоимость такого вмешательства будет значительно выше, чем ожидаемый результат. Поэтому в такой ситуации не следует тратить деньги и внимание, опасаясь определенных репутационных рисков, например», — подчеркнул Солонников.

Эксперт отметил, что у некоторых стран есть возможность вмешиваться во внутренние дела партнеров деликатно, через лоббистов, покупая внимание СМИ и парламентариев. Говоря об эффективности таких действий, он привел в пример Эквадор и Бразилию, где цель была в итоге достигнута, и подчеркнул, что США не всегда проигрывают.



Отвечая на вопрос, стоит ли России перестать «стесняться» и начать применять такую же тактику в отношении других стран, например Шотландии, где есть явные проблемы, Солонников заявил, что сделать это незаметно не получится.