Политолог: России не нужно помогать распаду Великобритании

Смысл вмешательства во внутреннюю политику других государств и его «стоимость» для России оценил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Он подчеркнул, что многие страны интересуются внешней политикой своих партнеров и пытаются реагировать на происходящие там события. Однако, каждый делает это по-разному: кто-то считает своим долгом полностью вмешаться в происходящее, кто-то же мастерски лоббирует свои интересы, если незаметно вмешаться не получается. Именно поэтому политолог считает, что России стоит начать реагировать и отвечать на провокацию. Тем более, все необходимые для этого ресурсы у нашей страны есть.
«Всем известно, что страны Европы постоянно вмешиваются во внутренние вопросы стран Азии и Африки — этого даже никто не скрывает, а США — вообще в дела всего мира. Почему в этой ситуации Россия должна оставаться в стороне? Правда, тут не стоит забывать, что стоимость такого вмешательства будет значительно выше, чем ожидаемый результат. Поэтому в такой ситуации не следует тратить деньги и внимание, опасаясь определенных репутационных рисков, например», — подчеркнул Солонников.
Эксперт отметил, что у некоторых стран есть возможность вмешиваться во внутренние дела партнеров деликатно, через лоббистов, покупая внимание СМИ и парламентариев. Говоря об эффективности таких действий, он привел в пример Эквадор и Бразилию, где цель была в итоге достигнута, и подчеркнул, что США не всегда проигрывают.
Отвечая на вопрос, стоит ли России перестать «стесняться» и начать применять такую же тактику в отношении других стран, например Шотландии, где есть явные проблемы, Солонников заявил, что сделать это незаметно не получится.
«Да, мы сможем остановить процесс выхода Шотландии из Соединенного королевства, применив так называемую «мягкую силу». Но на деле ситуация будет другой — мы только спровоцируем осложнение ее экономического положения. Вот тут-то и будет заметно наше влияние. Именно поэтому напрямую помогать Шотландии мы не можем», — сказал он.