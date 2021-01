Битва за Нил: куда приведут переговоры Египта, Судана и Эфиопии по плотине Хидасэ

Эфиопия — вторая по численности населения страна в Африке с бурно растущей экономикой: в период с 2010 по 2020 год ее ВВП увеличивался в среднем на 12%. Однако государство по-прежнему остается одним из беднейших в мире и сталкивается с проблемами, которые препятствует его развитию.

Из 105-миллионного населения 30% испытывают сложности с доступом к воде, а 22% живут в условиях полной антисанитарии. Люди также не обеспечены электричеством: в 2018 году только 45% могли подключиться к энергосети.

Для решения этих проблем в начале 2010-х годов Эфиопия приступила к реализации крупнейшего энергетического проекта — строительству ГЭС Хидасэ на северо-западе страны у суданской границы. Но если Аддис-Абебе станция обеспечит экономический рост, то для находящихся вверх по течению Нила стран она может стать настоящей катастрофой.

В рамках проекта «Война за воду» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о Хидасэ — гидроэлектростанции, ставшей яблоком раздора в отношениях Эфиопии, Египта и Судана.

Правительство Эфиопии не первое десятилетие пытается решить проблемы с энергетикой и водоснабжением. Еще в 1999 году парламент страны принял Стратегию развития водных ресурсов: в ее рамках были построены несколько ГЭС, в том числе Гилгел Гибе II и III на реке Омо, а также Белэс на озере Тана. Основным подрядчиком выступила итальянская компания Salini Impregilo (Webuild), которая запустила объекты в 2010-2016 годах.

Однако главным энергетическим проектом страны должна стать ГЭС на Голубом Ниле, которая получила название Хидасэ: в переводе с амхарского это значит «возрождение» или по-арабски «Ан-Нахда». Она представляет собой плотину с водохранилищем на 74 миллиарда кубометров воды, а ее турбины будут вырабатывать 16 ГВт*ч электроэнергии ежегодно. После планового завершения строительства в 2022 году Хидасэ станет крупнейшей станцией на Африканском континенте.

Но ее постройка и запуск сильно повлияет на сток Нила — важнейшую водную артерию Судана и Египта. Изменение уровня реки может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям для обоих государств, поэтому и Каир, и Хартум с самого начала выступали против строительства гидроузла. Спор о том, сколько процентов стока Нила положено каждой стране региона, уходит корнями еще в прошлый век.

Использование ресурсов Нила регламентируется международными документами, важнейшие из которых — договоры 1929 и 1959 годов. В 1929 году было заключено соглашение между Великобританией и королем Египта Фуадом I: оно закрепляло за Каиром «историческое право» на Нил. В 1959 году — после провозглашения Суданом независимости и перед строительством Асуанского гидроузла — был подписан новый договор между Каиром и Хартумом, который устанавливал квоты на воды реки для обеих стран.

По документам Египет обладает правом на 66% годового стока Нила, Судан — на 22%. На долю всех остальных государств бассейна реки остается всего 12%, и такая низкая квота их не устраивает. Эти страны не считают договор справедливым: он был подписан почти 100 лет назад, когда практически все они были колониями без права голоса.

В 1999 году Бурунди, Египет, Демократическая Республика Конго, Кения, Судан, Танзания, Руанда, Уганда, Эритрея и Эфиопия создали Инициативу по бассейну Нила — коллективный орган для консультаций и координации между государствами для использования ресурсов реки.

Но Инициатива не смогла решить проблему перераспределения долей Нила. Особенно остро этот вопрос стоял перед Эфиопией: на ее территории расположен исток, который дает 85% всей воды реки, но на страну приходился жалкий процент квоты.

Поэтому в 2010 году в угандийской столице Энтеббе было подписано четырехстороннее соглашение между Руандой, Танзанией, Угандой и Эфиопией, которое определяло новые доли ресурса Нила для каждой из стран. А всего год спустя — 2 апреля 2011 года — эфиопские строители приступили к сооружению ГЭС Хидасэ на Голубом Ниле: теоретически станция позволяла не только обеспечить собственные потребности в воде и электроэнергии, но и продавать электричество за границу. Проект плотины был создан итальянской компанией Salini Impregilo и обошелся бюджету страны в 4,8 миллиарда долларов.

Правительство в Аддис-Абебе выбрало по-настоящему удачный момент для начала строительных работ, который пришелся на зарождение «Арабской весны». В то время в Египте происходили революционные события: тогда сместили президента Хосни Мубарака, а к власти пришли «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ). Страна находилась во внутриполитическом кризисе, и вопрос последствий сооружения эфиопской плотины на Голубом Ниле находился не на первом плане. Но в 2013 году «Братья-мусульмане» были свергнуты, а во главе государства встал Абдул Фаттах ас-Сиси. С того момента Египет осуществляет давление на власти Эфиопии с целью повлиять на строительство ГЭС: для Каира ее сооружение может обернуться катастрофой.

Нил носит стратегическое значение для Египта: река дает стране 97% пресной воды, вдоль нее сосредоточено более 90% египетского населения. Запуск эфиопской ГЭС на Голубом Ниле вызовет уменьшение нильского годового стока, а это приведет к негативным последствиям для экономики страны.

Принципиально строительство станции не нарушает международные соглашения и полностью соответствует Берлинским правилам, которые регламентируют управление водными ресурсами. Основной спорный вопрос — темпы заполнения водохранилища ГЭС: от того, насколько быстро произойдет этот процесс, зависит масштаб ущерба для Египта.

Наиболее оптимистичный для египтян сценарий — постепенное заполнение плотины Хидасэ в течение 21 года. В этом случае Каир потеряет до трех миллиардов кубометров воды или 5% приходящегося на страну годового стока Нила: это приведет к исчезновению около 2,5% сельскохозяйственных полей страны, а негативные последствия для экономики будут минимальны. В то же время часть водопотерь планируется восполнить за счет разработки источников подземных вод и их дальнейшего использования.

Если Эфиопия будет заполнять водохранилище плотины за десять лет, то дефицит воды в Египте достигнет восьми миллиардов кубометров в год или 14% годового стока Нила. За этот срок исчезнет более восьми тысяч квадратных километров (два миллиона акров) египетских агрокультурных полей — 18% от общего числа всех сельскохозяйственных угодий страны.

При заполнении плотины Хидасэ в течение семи лет Египет будет терять ежегодно 12 миллиардов кубометров воды и лишится 22% приходящегося на страну годового стока Нила. Сельскохозяйственные угодья уменьшатся на 30% или 12 тысяч квадратных километров (три миллиона акров).

Если плотина будет заполнена за пять лет, то годовые потери воды для Египта будут достигать 20 миллиардов кубометров, годовой сток Нила уменьшится на 36%. В этом случае исчезнет более 20 тысяч квадратных километров (пять миллионов акров) угодий — половина всех египетских сельскохозяйственных полей.

Наиболее катастрофичным для экономики Египта станет сценарий заполнения плотины за три года: это приведет к ежегодным потерям 27 миллиардов кубометров воды, а Каир лишится половины годового стока Нила. Потери в сельском хозяйстве страны станут ужасными — более 27 тысяч квадратных километров (6,75 миллиона акров), что в процентном выражении составит 67% всех сельхозугодий.

Изначально Египет настаивал на заполнении водохранилища ГЭС в течение 10-21 года, но Эфиопия соглашалась на срок от четырех до семи лет. Это и стало основным предметом многолетних переговоров между государствами.

С момента старта строительства стороны пытаются выработать совместное решение о сроках наполнения водохранилища станции и ее эксплуатации. В 2015 году Египтом, Суданом и Эфиопией была подписана Хартумская декларация о сотрудничестве, непричинении серьезного вреда друг другу, обмене информацией и мирном урегулировании спорных вопросов. Однако она содержит лишь общие формулировки и не стала решением проблемы.

Egypt, Ethiopia and Sudan sign deal to end Nile dispute http://t.co/YnMVqu9DXV

On a side note- these 3 together- weh pic.twitter.com/24XhHLaHE0 — Samira Sawlani (@samirasawlani) March 23, 2015

Обсуждение ГЭС Хидасэ выходит далеко за пределы эфиопо-египетских отношений, поэтому каждая страна стремится пополнить свой лагерь союзников для обретения политического веса на переговорах. Еще до начала строительства Эфиопия заручилась поддержкой Танзании, Уганды и Руанды: для них Нил хоть и не является основным источником воды, но на территории государств находятся некоторые его истоки.

Другим важным шагом стали первоначально успешные попытки эфиопского правительства склонить на свою сторону Судан — одного из бенефициаров договоров 1929 и 1959 годов. Страна не настолько сильно зависит от Нила в сравнении с Египтом, а ГЭС Хидасэ даже позволит регулировать на постоянном уровне сток, что создаст благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Эфиопия также пообещала Судану поставлять электроэнергию по сниженным тарифам, выгода от которой, по мнению бывшего министра водных ресурсов и ирригации страны Османа эль-Тома, значительно превышает ущерб от водопотерь.

В какой-то момент могло показаться, что египтяне остались наедине со сложившейся для них реальностью. Но это было не так: руководство Египта постоянно искало союзников в водном споре с Эфиопией. Сперва Каиру удалось переманить на свою сторону Южный Судан и Уганду, затем он стал оказывать давление на Судан, поддерживая сепаратистов и оппозицию внутри страны. А в 2019 году египетский президент Фаттах ас-Сиси обратился к Дональду Трампу за посредничеством в трехсторонних переговорах. Фактически это была неприкрытая просьба к США поддержать позицию Египта по спору о Хидасэ.

Trump calls Egypt's Sisi, backs talks on disputed dam on Nile https://t.co/wikwwFZORQ pic.twitter.com/k70HNZiWQJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 5, 2019

Эта стратегия сработала: 28 февраля 2020 года Министерство финансов США заявило, что после встреч с министрами иностранных дел и водных ресурсов Судана и Египта было разработано «справедливое для всех сторон соглашение», которое Эфиопия должна непременно подписать. Но правительство в Аддис-Абебе опровергло этот факт и указало, что документ создан без участия самой Эфиопии. В качестве ответной меры страна приостановила участие в переговорах по заполнению водохранилища ГЭС. Они возобновились лишь в июне 2020 года, но теперь на них присутствовали также наблюдатели из Соединенных Штатов, ЕС и Африканского союза (АС).

This is extremely disturbing! The Americans are siding with Egypt and are not a fair middlemen. The Ethiopian team need to WALK AWAY from this fiasco. WALK AWAY immediately. Come back home and don't go to Washington ever again!https://t.co/xxijzQpKGS — Birukti (@BirukitawitA) February 13, 2020

По сути, Египту удалось вывести трехсторонний диалог на более высокий уровень: на Эфиопию стали оказывать давление не только страны региона, но и США, европейские государства и международные организации.

В июне 2020 года состоялся саммит АС, на котором прошли консультации между Египтом, Эфиопией и Суданом. Стороны заявили о приходе к консенсусу, а эфиопский министр водных ресурсов Селиши Бекеле даже сообщил, что соглашение по заполнению плотины и эксплуатации Хидасэ будет подписано в течение нескольких недель после встречи.

Nile countries agree to restart talks over disputed dam https://t.co/7Ayno3gfhN — Gulf Today (@gulftoday) June 27, 2020

Но эфиопский чиновник оказался излишне оптимистичен: спустя три недели итоговый документ так и не появился, а Египет и Судан обвинили Эфиопию в нежелании вести конструктивный диалог. В свою очередь, правительство в Аддис-Абебе перешло к открытому шантажу и приступило к заполнению плотины в одностороннем порядке.

Первоначально власти страны отрицали водозабор, но 12 июля появились спутниковые снимки Хидасэ, на которых отчетливо был виден поднявшийся уровень воды. Позже факт признал и эфиопский министр водных ресурсов: он заявил, что заполнение водохранилища не должно быть привязано к завершению строительства и поэтому может быть начато.

Это вызвало гневную реакцию в Хартуме и Каире: если суданцы просто осудили Эфиопию, то египтяне заявили о приостановке своего участия в трехсторонних переговорах. Лидер Египта обратился к США с призывом оказать давление на эфиопские власти, и Дональд Трамп вновь откликнулся на призыв ас-Сиси. В августе 2020 года американцы сократили объем помощи Эфиопии на 130 миллионов долларов: урезание особенно сильно коснулось программ военной помощи и противодействия терроризму. Для Аддис-Абебы, которая с 90-х годов была одним из наиболее важных африканских союзников Вашингтона, это стало неприятным сюрпризом.

U.S. Halts Some Foreign Assistance Funding to Ethiopia Over Grand Ethiopian Renaissance Dam Dispute with Egypt, Sudan



But it was the will and determination of the #Ethiopian people and not foreign aid that is paying for #GERD#ItsMyDam https://t.co/gxpCHpH3S3 — Professor Senait Fisseha (@DrSenait) August 27, 2020

Но эти меры не привели к изменению эфиопской позиции, а сам Трамп стал еще более категоричен: в октябре 2020 года он прямо сказал, что в конечном итоге египтяне просто «взорвут эту плотину». Слова американского президента вызвали гнев в Эфиопии: премьер-министр Абий Ахмед Али заявил, что страна не поддастся давлению и завершит строительство Хидасэ.

Remarkably bluntly, Trump urges Sudanese leaders to help in resolving the Ethiopian Grand Renaissance Dam impasse, or Egypt “will end up blowing that dam” pic.twitter.com/ey0Phe0IlY — Mohamed Yehia (@yeh1a) October 23, 2020

В начале ноября 2020 года трехсторонние встречи возобновились под председательством Африканского союза. Они также завершились безрезультатно, а 21 ноября уже Судан отказался от дальнейшего участия в консультациях.

В очередной раз Египет, Судан и Эфиопия сели за стол переговоров уже в 2021 году: на встрече 10 января стороны обсуждали предложение Хартума по привлечению к процессу экспертов АС. По мнению суданских чиновников, представители организации являются незаинтересованной стороной, поэтому способны объективно оценить ситуацию и предложить приемлемое для всех решение по Хидасэ. Но даже по этому вопросу у Аддис-Абебы и Каира возникли разногласия, поэтому обсуждения в очередной раз закончились ничем.

За кулисами конфликта между Египтом и Эфиопией происходит столкновение интересов других стран, в том числе США и Китая. Эфиопия — второй после Анголы заемщик Поднебесной в Африке, более половины ее внешнего долга приходится на Китай. В период с 2000 по 2018 годы Пекин предоставил Аддис-Абебе кредиты на 14 миллиардов долларов.

Изначально Эфиопия планировала полностью финансировать строительство Хидасэ за свой счет, но это стало непосильной задачей для бюджета государства. В итоге страна обратилась за помощью к КНР: строительство турбин и оборудования ГЭС финансируется китайскими банками, а компании из Китая входят в число важнейших подрядчиков. Например, среди них есть фирма Voith Hydro Shanghai, которая поставляет генераторы для станции. Запуск Хидасэ и заполнение водохранилища выгоден Пекину: он сможет окупить инвестиции и получить новые контракты на создание в Эфиопии энергетической инфраструктуры, предназначенной для экспорта выработанного электричества в соседние страны.

#Ethiopian Electric Power has signed agreements totally $200 million with two separate Chinese firms - Voith Hydro Shanghai ltd & PowerChina - to conduct finishing touches on the Grand Ethiopian Renaissance Dam project. #beltandroad # https://t.co/Gv3VAbVPPy — Belt and Road Podcast (@beltandroadpod) January 18, 2019

Американцы, в свою очередь, заинтересованы в сценарии, при котором Эфиопия поддается давлению и максимально растягивает заполнение плотины в обмен на денежные компенсации от международных организаций и стран-кредиторов. В этом случае Белый дом получает дополнительный рычаг давления одновременно и на Эфиопию, и на Египет, который становится его должником за дипломатические услуги.

Проект гидроузла на Голубом Ниле также выгоден и странам АфроСоюза, которые рассматривают ГЭС в качестве составной части масштабной программы North-South Power Transmission Corridor. В ее рамках предлагается объединить энергосети южной и восточной части Африканского континента и проложить около восьми тысяч километров линий электропередач от Египта до ЮАР. В этом проекте Хидасэ выполняет стратегическую роль крупнейшего центра генерации электроэнергии.

Перед каждым новым раундом переговоров страны объявляют, что он обязательно должен стать решающим. Так продолжалось весь 2020 год и уже происходит в году нынешнем. Конца и края консультациям не видно, но итогового соглашения по-прежнему не появилось. Возникает логичный вопрос: а согласуют ли документ вообще?

Действительно, теоретически Эфиопия может затягивать переговоры и молча заполнять плотину, в конце концов просто поставив Египет и Судан перед фактом. Но в этом сценарии Каир понесет катастрофические экономические потери из-за обмеления Нила. Единственным возможным выходом для египтян станет военная операция по уничтожению Хидасэ. И хотя все стороны неоднократно заявляли, что спор можно урегулировать только мирным путем, в условиях грядущего коллапса государственного масштаба правительство Египта вряд ли вспомнит об этом.

И оно уже неоднократно намекало Аддис-Абебе о возможности силового решения проблемы. Например, во время конфликта в эфиопской провинции Тыграй суданские и египетские ВВС проводили совместные крупные учения и негласно демонстрировали свою готовность воспользоваться неблагоприятной для Эфиопии ситуацией внутри страны.

Footage showing the arrival of Egyptian Air Force MIG-29M2, II-76MF strategic military transport plane & Egyptian SOF personnel to Sudan to participate in the joint air force exercise which is being conducted for the 1st time between the two countries. #NileEagles2020 pic.twitter.com/F1fOlYvPju — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) November 14, 2020

У Египта и Судана действительно есть возможность повлиять на эфиопскую позицию через региональные конфликты внутри государства. В Тыграе по-прежнему действует «Народный фронт освобождения Тыграя», который постоянно оттягивает на себя силы и ресурсы. В то же время на северо-западе страны возобновились пограничные столкновения с суданской армией в регионе Эль-Фашга. Каир и Хартум могут поддержать противников Эфиопии и тем самым заставить Аддис-Абебу быть более сговорчивой.

Подписание трехстороннего соглашения по заполнению водохранилища ГЭС Хидасэ находится в интересах африканских государств: оно предотвратит войну, которая может попросту «взорвать» весь регион и привести к гуманитарному кризису. США также могут извлечь из этой ситуации выгоду, если своими усилиями заставят Эфиопию договориться с Египтом и Суданом. В этом случае Вашингтон будет снова выглядеть «мировым полицейским» и продемонстрирует свое влияние на Африканский континент.

Крупные государства и международные организации в том или ином виде настаивают на том, чтобы Эфиопия пошла на уступки, поступилась частью своих интересов и нашла с Египтом и Суданом консенсус по Хидасэ. В этих условиях подписание соглашения состоится еще до того, как одностороннее заполнение плотины достигнет точки невозврата.

Если же Аддис-Абеба будет продолжать гнуть свою линию и заполнять водохранилище Хидасэ без учета египетской и суданской позиций, то для предотвращения региональной катастрофы на Эфиопию будут давить все. И из этой ситуации страна точно не выйдет победителем.

1 Организация запрещена на территории РФ.