Солонников рассказал, что ждет крупнейшие бренды за отказ в спонсировании ЧМ по хоккею

Санкт-Петербург, 25 января. Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Минск возможности принять Чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Главные спонсоры ЧМ-2021 — компания Skoda и бренд Nivea Men — заявили, что не станут спонсировать спортивное соревнование в случае, если хоккейные матчи будут проходить на территории Белоруссии. Как в России должны реагировать на заявления Skoda и Nivea Men и каким образом нужно отстаивать «чистый спорт», рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Во времена СССР и железного занавеса было четкое правило — спорт вне политики. Все пытались следовать этому правилу. Потом уже начались бойкоты Олимпийских игр. Но повторюсь, спортивные соревнования должны проходить вне зависимости от предпочтений политиков», — заявил Дмитрий Солонников.

Политолог рассказал, как необходимо реагировать на заявления компании Skoda и бренда Nivea Men.

«На мой взгляд, нужно сокращать финансирование структур, которые принимают решение о вмешательстве в спортивные мероприятия. Например, нужно ввести определенный налог и сказать, что Россия выступает за чистый спорт, за спорт вне политики. Компании, которые вмешиваются с политическими акциями в спортивные мероприятия, будут облагаться двойными налогами, чтобы эти деньги шли на пропаганду чистого спорта», — заявил эксперт, отметив, что точно так же необходимо поступать с государствами, которое «пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны».

По словам Дмитрия Солонникова, эти средства должны идти в фонд восстановления исторической справедливости. По его мнению, эти решения нужно принять оперативно.

Ранее ФАН сообщал, изначально международное хоккейное первенство должно было проходить в 2021 году в столицах Белоруссии и Латвии в период с 21 мая по 6 июня. Член совета IIHF Петр Бржиза заявил, что федерация выплатит стране компенсацию. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто одобрил решение Международной федерации хоккея о переносе матчей из Минска. Пока неизвестно, где, кроме Латвии, еще будут проходить игры.