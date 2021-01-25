Отставникам ВМФ России разрешат свободное ношение кортика

Москва, 25 января. Вышедшим в отставку офицерам военно-морского флота России не нужно будет оформлять специальное разрешение для хранения кортиков и ношения их в качестве элемента парадной формы. Как стало известно ФАН, об этом говорится в законопроекте, направленном правительством РФ на рассмотрение в Государственную думу.

«Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия», — поясняют авторы законопроекта в сопроводительной записке.

ФАН связался с главой Ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского флота, капитаном первого ранга в отставке Сергеем Семеновым, который прокомментировал эту законотворческую инициативу правительства.

«Мы крайне положительно воспринимаем эту новость. Кортик всегда был непременным атрибутом советского и российского морского офицера. Я думаю, все мои коллеги и сослуживцы будут только за», — заявил Семенов.

Право на пожизненное владение кортиком и ношение его как части формы было закреплено федеральным законом в 2017 году. Два года спустя один из участников встречи президента России Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя обратил внимание главы государства на многочисленные проблемы, создаваемые чиновниками владельцам этого личного холодного оружия. Проблемы заключались в требованиях после увольнения из рядов ВМФ хранить кортики в сейфе и в обязательном порядке регистрировать их в Росгвардии с получением соответствующего разрешения. Владимир Путин пообещал тогда разобраться с бюрократическими препонами.