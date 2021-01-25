Актер и блогер Денис Косяков высказался о смерти комика Шаляпина

Москва, 25 января. Бывший участник Stand Up Show, актер и блогер Денис Косяков назвал смерть юмориста Александра Шаляпина «путем стендап-комика».

Шоумен был шокирован известием о смерти коллеги. Он признался, что давно не видел Шаляпина, не знал, что с ним происходит, и даже не мог предположить, что его жизнь оборвется так скоро.

«Как так? Сто лет его не видел, не представляю, что могло произойти. Чудовищная новость», — заявил Косяков в беседе с NewInform.

То, что юморист покончил жизнь самоубийством, актер связал с его профессией. Такой исход он назвал «путем стендап-комика».

«Рано или поздно для тебя все становится несмешным», — объяснил суицид Шаляпина блогер.

Ранее стало известно, что у Александра Шаляпина осталась несовершеннолетняя дочь. Девочка живет с бывшей супругой юмориста и, по всей видимости, пока не знает о смерти отца.