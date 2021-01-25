Вакцинация от COVID-19 на Украине может начаться в феврале

Киев, 25 января. Возможную дату начала массовой вакцинации от коронавируса на территории Украины назвал президент страны Владимир Зеленский.

Жители Украины могут начать получать прививки от коронавирусной инфекции в феврале этого года. Сейчас официальный Киев ведет переговоры по закупке препарата от COVID-19. По словам Зеленского, они находятся на завершающей стадии.

Министерство здравоохранения Украины накануне обновило статистику по числу зараженных коронавирусом. Также оно назвало антилидеров по количеству пациентов с COVID-19. В их число вошли Львовская, Ивано-Франковская, Киевская, Днепропетровская области и Киев.