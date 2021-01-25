Буэнос-Айрес, 25 января. Закон о легализации абортов вступил в силу в Аргентине. Страна стала первым крупным государством Латинской Америки, где аборты входят в программы медицинского страхования, сообщает издание Pagina12.

Теперь любая женщина в стране вправе прервать беременность на сроке до 14 недель или, решив родить, — получать поддержку во время беременности и в первые три года жизни ребенка.

¡Hoy entra en vigencia la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo! ????



La fuerza colectiva y un Estado presente hicieron posible el acceso a este derecho de forma legal, segura y gratuita. https://t.co/U9J83W93AZ — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) January 24, 2021

Правительство Аргентины опубликовало на своей странице в Twitter номер «горячей линии», где все желающие могут получить необходимые консультации или пожаловаться на отказ в предоставлении аборта.

Hoy entra en vigencia la Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.



En este hilo te contamos todo lo que tenés que saber para acceder a este derecho de manera segura ???? pic.twitter.com/gV5g3LzL9W — Casa Rosada (@CasaRosada) January 24, 2021

Закон было одобрен Сенатом в декабре и подписан президентом Альберто Фернандесом в начале января 2021 года. До этого прерывание беременности было законным только в случае изнасилования или при угрозе жизни матери или плода.

В большинстве стран региона, кроме Кубы, Уругвая и Гайаны, аборты до сих пор остаются под запретом. Женщины там вынуждены обращаться к подпольным специалистам, что зачастую приводит к их гибели.

С 1983 более 3000 женщин в Аргентине погибли из-за осложнений после подпольных абортов, 38 тысячам потребовалось дополнительное лечение, по данным Минздрава Аргентины. Женщины и лица, проводившие незаконные аборты, часто сталкиваются с уголовным преследованием и лишением свободы, однако это не останавливало их: по данным Минздрава, к нелегальному прерыванию беременности ежегодно обращались 350 тысяч женщин.

Успехи движения за легализацию абортов в Аргентине оказались в центре внимания всех стран региона. Это может стать серьезным толчком к изменениям политики властей в вопросе легализации абортов в таких странах, как Бразилия, Чили, Мексика.