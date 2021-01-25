В погоне за красотой улыбки люди готовы идти на многое: использовать непроверенные рецепты, тестировать на себе гели и полоски для отбеливания зубов от неизвестных производителей. На эти попытки сделать зубы светлее и белее стоматологи смотрят скептически: крайне редко они приносят хоть какой-то заметный результат, но иногда могут и серьезно навредить.

О том, как правильно и без вреда отбелить зубы в домашних условиях и стоматологическом кабинете, журналист ФАН спросил у врача-стоматолога, главного врача стоматологической клиники Ильи Антонова и составил подборку рекомендаций по эффективному отбеливанию зубов.

Что такое отбеливание зубов

Идеальной считается белозубая или «голливудская» улыбка. Но в природе зубов такого ярко-белого цвета не существует. Их поверхность всегда обладает оттенком: он может быть желтоватым, коричневым, даже серым.

Влияют на цвет разные факторы:

генетика;

уход за полостью рта;

повседневные привычки;

техники лечения, которые применялись в ротовой полости конкретного пациента.

Генетические отклонения, в результате которых зубы окрашиваются в насыщенный желтый или даже красный цвет, встречаются нечасто. Гораздо чаще эмаль темнеет в результате некачественного ухода за ней. На поверхности скапливается налет, который благодаря своей пористости, как губка, притягивает пигменты из цветной пищи. Если не счищать налет вовремя, эмаль будет казаться темнее. Со временем налет становится более плотным и превращается в зубной камень, который обладает коричневым оттенком.

Тщательно удалять налет удается не всегда, даже если человек внимательно следит за гигиеной ротовой полости. Поэтому стоматологи рекомендуют один-два раза в год проходить процедуру гигиенической чистки, в ходе которой налет удаляют с помощью профессиональных техник. После такой обработки улыбка становится ярче и светлее, из-за чего ее нередко называют отбеливающей процедурой. На самом деле, никакого эффекта отбеливания профессиональная чистка не оказывает. Она скорее возвращает зубам исходный цвет.

Говоря об отбеливании зубов, профессионалы имеют в виду техники, которые позволяют добраться до пигментов, находящихся в структуре эмали и под ней — в дентине. Именно они и придают зубам оттенок: дентин от природы желтый, его цвет проступает через зубную эмаль. Чем она прозрачнее, тем более желтыми будут казаться зубы. Поэтому поверхностными способами отбелить эмаль зубов невозможно.

«Отбеливание — это воздействие на зубы специальными средствами, которые вытягивают из них микроэлементы, — комментирует врач-стоматолог Илья Антонов. — За счет этого эмаль становится значительно светлее. Существуют разные способы отбеливания, благодаря которым можно осветлить ее на три-четыре тона».

Виды отбеливания зубов и отзывы врача

Для достижения белизны улыбки могут применяться как профессиональные, так и домашние техники. Принцип их действия схож, но результаты будут отличаться.

Химическое отбеливание зубов

Чаще всего для отбеливания используется химический метод. Золотым стандартом современной медицины является применение соединений на основе перекиси водорода или мочевины (карбамида).

Механизм их действия одинаков: перекись проникает в ткани зуба и активирует высвобождение кислорода. Он в свою очередь растворяет красящий пигмент в эмали и дентине, благодаря чему и достигается осветление тканей, которое принято называть отбеливанием.

Концентрации перекиси, которые используются в стоматологии, очень высоки. Они могут достигать 25–42%, поэтому такие средства могут применяться только в стоматологическом кабинете. Недопустимость их использования в домашних условиях обусловлена прежде всего их опасностью: состав вызовет мгновенный ожог слизистой, если хоть капля его попадет на десну.

«Во время химического отбеливания на поверхность эмали наносят специальный гель, включающий перекись водорода в большой концентрации, — уточняет Илья Антонов. — В течение 15 минут его активируют ультрафиолетовой лампой. Этот способ является основным в стоматологии, разница заключается только в концентрации активного препарата».

Врач выбирает концентрацию перекиси в зависимости от цвета и состояния зубов пациента. При значительных потемнениях может использоваться более высокая концентрация вещества. При неудовлетворительном состоянии зубной эмали специалист может порекомендовать отбеливающую систему на основе мочевины. Это вещество менее агрессивно по отношению к твердым зубным тканям, но и эффекта от его применения придется ждать дольше.

«Обычно для достижения необходимого эффекта достаточно двух-трех процедур, — продолжает Илья Антонов. — В течение каждой из них активный гель наносят на поверхность зубов три раза по 15 минут».

Лазерное отбеливание зубов

Техника выполнения процедуры во многом схожа с химическим отбеливанием. На поверхность зубов наносят осветляющий гель и активируют его с помощью лазерного луча. Считается, что такая техника подходит для людей с чувствительными зубами, так как менее агрессивно воздействует на ткани, в отличие от химической. Но, по мнению Ильи Антонова, преимущества этого способа во многом преувеличены.

«Эффективность лазерного отбеливания по сравнению с химическим значительно ниже», — отмечает специалист.

Домашнее отбеливание зубов

Для использования в домашних условиях производители предлагают большой выбор средств. «Профессиональные наборы», включающие осветляющий гель на основе перекиси водорода и капы, которые заполняют активным составом и оставляют на зубах на несколько часов, могут порекомендовать стоматологи. Такие средства часто используют в дополнение к профессиональному отбеливанию в стоматологическом кабинете, чтобы улучшить эффект процедуры или ускорить достижение требуемого результата.

Состав домашних средств отличается от профессиональных концентрацией. Содержание в них перекиси обычно составляет 6–9%, что не может обеспечить какой-либо выраженный результат. Поэтому и использовать их как самостоятельное средство не имеет смысла: эффект будет минимальным или совершенно незаметным.

Есть и непрофессиональные средства: полоски, порошки для отбеливания зубов. По мнению Ильи Антонова, они вообще не оказывают никакого воздействия на цвет эмали, тратить на них деньги бессмысленно.

Кроме того, средства, предназначенные для отбеливания зубов в домашних условиях от неизвестных производителей могут быть опасными. Нередко на упаковках таких препаратов даже не указывают процентное содержание активного вещества. Если концентрация не указана, теоретически производитель мог предусмотреть любую. Как безопасную, но бесполезную, так и действенную, но создающую риск ожога тканей ротовой полости при контакте. Поэтому применение домашних средств не принесет ни пользы, ни выраженного эффекта. Получить белозубую улыбку мечты можно только в стоматологическом кабинете.

Как выполнить безопасное отбеливание зубов

По словам Ильи Антонова, у процедуры почти нет противопоказаний. Для этого нужно лишь желание пациента и соблюдение рекомендаций специалиста. Не проводят ее детям и подросткам, а также при наличии плотного налета или зубного камня. Если на зубах есть отложения, предварительно нужно удалить их посредством гигиенической чистки, после чего можно проводить отбеливающую процедуру.

При этом считать ее абсолютно безопасной ошибочно.

«В результате отбеливания зубная эмаль становится пористой, — отмечает врач. — Поэтому сразу после процедуры назначают реминерализующие препараты, которые способствуют восстановлению эмали».

По этой же причине зубы нельзя отбеливать слишком часто. Рекомендованная стоматологами периодичность — не чаще одного раза в год. А после процедуры важно тщательно соблюдать рекомендации врача. Главная из них — соблюдение белой диеты с момента первой процедуры и в течение двух недель после последней.

Белая диета подразумевает включение в рацион только продуктов без красящих пигментов. Категорически запрещены чай и кофе, свекла, соевый соус, красное вино, ягоды и другие продукты яркого цвета. Даже белое вино и сыр тоже под запретом, так как они считаются желтыми продуктами. Если не соблюдать рекомендации врача и в течение периода восстановления эмали включать в рацион яркую пищу или напитки, это может не только свести эффект отбеливания на нет, но даже и усугубить проблему.