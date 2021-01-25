Донбасс сегодня: Донецк и Горловка под огнем армии Киева, у бойцов ВСУ забирают оружие

Донбасс, 25 января. Киевские силовики регулярно обстреливают район Донецкой фильтровальной станции. Психологи выявили более 100 бойцов ВСУ, неспособных выполнять задачи с оружием. Украинские офицеры наживаются на подчиненных. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины трижды обстреляли Донецкую Народную Республику. На горловском направлении огонь вели подразделения 503-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Обстрелян поселок шахты имени Гагарина с применением автоматических станковых гранатометов. Район «Вольво-центра» в Донецке обстрелян силовиками 23-го мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Применялись стрелковое оружие и подствольные гранатометы.

В понедельник утром украинские войска возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. Морские пехотинцы 35-й бригады ВСУ нанесли удар из противотанковых гранатометов по району поселка шахты имени Гагарина в Горловке. На донецком направлении подразделения 56-й бригады с позиций в селе Опытное обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия поселок Спартак.

Кроме того, украинские «освободители» систематически подвергают обстрелам объекты гражданской инфраструктуры ДНР, заявили в народной милиции. Практически ежедневно обстреливаются район Донецкой фильтровальной станции и район передвижения гражданского транспорта для доставки сотрудников станции к рабочим местам. Накануне военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады снова обстреляли район движения транспорта с сотрудниками ДФС. Пострадавших нет.

Психологи выявили более 100 бойцов ВСУ, неспособных выполнять задачи с оружием

В штабе северной оперативно-тактической группировки (ОТГ «Север») украинских войск решили задуматься о психической адекватности личного состава армии, выполняющего боевые задачи на передовой с оружием в руках, следует из сообщения оборонного ведомства Луганской Народной Республики. По информации источника Народной милиции ЛНР из штаба ОТГ «Север», проверка проводилась мобильной группой психологической поддержки с привлечением капеллана.

Результатами проверки только одной 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ установлено, что более 110 бойцов в связи с определенным психическим состоянием должны быть немедленно отстранены от выполнения задач, связанных с применением оружия. А еще восемь военнослужащих должны пройти лечение у врача-психиатра. Указанные данные предварительные, поскольку проверка продлится до конца текущего месяца, уточнили в Народной милиции ЛНР.

Офицеры ВСУ нашли новый способ заработка

Командиры украинских подразделений продолжают наживаться на подчиненных бойцах, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. В первом батальоне 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ недавно прошла проверка наличия личного состава. По результатам ее комиссия обнаружила несоответствие фактического количества военнослужащих документально заявленной численности личного состава.

Как выяснили проверяющие, командир указанного батальона организовал схему обогащения на подчиненных. За взятки в размере 2 тысяч гривен (около 5 тысяч рублей) комбат предоставлял бойцам отпуск на пятидневный период без оформления соответствующих документов.