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Мадуро объявил о создании собственной вакцины от коронавируса в Венесуэле

Мадуро объявил о создании собственной вакцины от коронавируса в Венесуэле

Каракас, 25 января. Николас Мадуро объявил, что Венесуэла проведет вакцинацию населения от коронавируса самостоятельно и с помощью собственной вакцины. Препарат, созданный местными врачами, получил название «Карвативир», объявил президент в ходе телевизионного выступления.

На массовое производство венесуэльской вакцины уже получены все необходимые разрешения от Министерства здравоохранения, отметил Мадуро. Начало массовой вакцинации назначено на апрель 2021 года. При этом президент Венесуэлы не стал рассказывать об авторах разработки, чтобы «защитить всю научную команду».

Мадуро объявил о создании собственной вакцины от коронавируса в Венесуэле

«Карвативир» обладает очень высокой эффективностью. Мы начинаем его массовое производство и надеемся предоставить его Всемирной организации здравоохранения для сертификации», — сообщил президент.

Мадуро объявил о создании собственной вакцины от коронавируса в Венесуэле

Мадуро также подтвердил, что полученная от России вакцина «Спутник V» проходит необходимую оценку с участием 200 добровольцев.

«Пока серьезных побочных реакций не было», — отметил Мадуро.

Слова президента подтверждают венесуэльские специалисты, работающие с российской вакциной.

Президент Венесуэлы пообещал распространять «Карвативир» среди стран так называемого Боливарианского альянса (ALBA), в который кроме Венесуэлы входят такие страны, как Куба, Боливия и Никарагуа. Кроме того, власти Венесуэлы учредят специальный фонд в 2 млн долларов для создания банка вакцин и обеспечения бесплатного и гарантированного лечения и ухода всем жителям ALBA.

Ранее Куба заявила, что намерена произвести 100 млн доз собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 и распространить экспортировать ее в дружественные страны.

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