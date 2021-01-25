Мадуро объявил о создании собственной вакцины от коронавируса в Венесуэле

Каракас, 25 января. Николас Мадуро объявил, что Венесуэла проведет вакцинацию населения от коронавируса самостоятельно и с помощью собственной вакцины. Препарат, созданный местными врачами, получил название «Карвативир», объявил президент в ходе телевизионного выступления.

На массовое производство венесуэльской вакцины уже получены все необходимые разрешения от Министерства здравоохранения, отметил Мадуро. Начало массовой вакцинации назначено на апрель 2021 года. При этом президент Венесуэлы не стал рассказывать об авторах разработки, чтобы «защитить всю научную команду».

«Карвативир» обладает очень высокой эффективностью. Мы начинаем его массовое производство и надеемся предоставить его Всемирной организации здравоохранения для сертификации», — сообщил президент.

El Carvativir, las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández, neutralizan los síntomas del Coronavirus. ¡De Venezuela para el mundo! A partir de esta semana comienza la producción masiva, para que todo el Sistema Público Nacional de Salud cuente con este poderoso antiviral. pic.twitter.com/lNcl3BxIJF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 25, 2021

Мадуро также подтвердил, что полученная от России вакцина «Спутник V» проходит необходимую оценку с участием 200 добровольцев.

«Пока серьезных побочных реакций не было», — отметил Мадуро.

Слова президента подтверждают венесуэльские специалисты, работающие с российской вакциной.

Президент Венесуэлы пообещал распространять «Карвативир» среди стран так называемого Боливарианского альянса (ALBA), в который кроме Венесуэлы входят такие страны, как Куба, Боливия и Никарагуа. Кроме того, власти Венесуэлы учредят специальный фонд в 2 млн долларов для создания банка вакцин и обеспечения бесплатного и гарантированного лечения и ухода всем жителям ALBA.

Ранее Куба заявила, что намерена произвести 100 млн доз собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 и распространить экспортировать ее в дружественные страны.