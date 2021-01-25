Пришло время обновить Военно-транспортную авиацию России

Госкорпорации Ростех, как держателю консолидированной структуры отечественного авиастроения, в сотрудничестве с Министерством обороны России необходимо сформулировать единый унифицированный перспективный облик Военно-транспортной авиации, выступающей частью единой концепции развития Вооруженных сил РФ. Время для системного и концептуального обновления ВТА настало. Теперь его надо не упустить.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший перспективы развития российской Военно-транспортной авиации (ВТА).

Без особой помпы

В конце 2020 года, пока страна готовилась к новогодним праздникам, на аэродроме Иваново-Северный без особой помпы прошла церемония по случаю формирования в составе ВТА ВКС России 81-го военно-транспортного авиационного полка. Так в составе 12-й Мгинской Краснознаменной авиационной военно-транспортной дивизии официально состоялось возрождение воинской части, расформированной в «лихие девяностые» и, казалось, напрочь забытой.

«Воскресший» 81-й воздушно-транспортный задуман как головной строевой полк по оснащению модернизируемыми военно-транспортными самолетами Ил-76МД-М и новейшими Ил-76МД-90А. Дело в том, что в современных условиях одним из ключевых качеств Вооруженных сил становится их высокая мобильность, и обеспечить ее без задействования ВТА просто невозможно. Таким образом, возрождение 81-го военно-транспортного полка более чем объяснимо. Одновременно это событие, вкупе с большим количеством учений, предстоящих в ВС РФ в 2021 году, где ВТА, конечно, будет задействована на всю катушку, дает повод поговорить о перспективах развития российской Военно-транспортной авиации.

Прежде всего определимся, для чего используется отечественная ВТА. На данный момент последняя предназначена для десантирования частей и подразделений ВДВ из состава оперативных или оперативно-тактических воздушных десантов, а также для доставки вооружения, боеприпасов и материальных средств войскам, действующим в тылу противника; обеспечения маневра авиационных соединений и частей; перевозки войск, вооружения, боеприпасов и материальных средств; эвакуации раненых и больных, участия в миротворческих операциях. Часть сил Военно-транспортной авиации также может привлекаться к выполнению специальных задач.

Россия, в силу текущих и перспективных вызовов, должна иметь возможность оперативной переброски своих сил быстрого реагирования, а также тяжелой техники (в первую очередь — авиации, комплексов ПВО и РЭБ) как по периметру своих границ, так и на более удаленные театры действий. ВТА здесь играет ключевую роль, особенно в редком классе сверхтяжелых транспортных самолетов. Неслучайно в середине января ВКС отработали одновременный взлет сразу шести машин такого класса Ан-124-100 «Руслан».

Военные конфликты последних лет демонстрируют, что ключевым фактором успеха в них выступает возможность максимально быстрой и массированной доставки частей постоянной готовности из пункта их дислокации в район развертывания. Военно-транспортная авиация, которая ранее являлась чем-то вроде инструмента чрезвычайных обстоятельств, в XXI веке стала основным инструментом оперативной переброски сил и средств.

Показательный момент: по итогам 2015 года командование ВТА было объявлено лучшим объединением ВКС России. Согласно информации Минобороны РФ, средний налет на командира экипажа ВТА в 2015 году составил более 170 часов, на молодого летчика — более 200 часов, а общий налет ВТА превысил 50 тыс. часов.

Объемы, ритмичность, унификация

Очевидно, что объемы, габариты и массированность перебрасываемых средствами ВТА грузов военного назначения растут, а время реагирования на полученные приказы — уменьшается. Наглядный пример — успешная и крайне оперативная переброска самолетами ВТА в Армению в ноябре минувшего года сил и средств, позволивших реализовать ввод российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Между прочим, таким образом ВС РФ буквально за пару дней смогли выдвинуть в зону армяно-азербайджанского конфликта целую мотострелковую бригаду — совершенно невозможный результат для, скажем, 1990-х годов.

Еще один важный момент — в разы увеличивается и будет расти дальше ритмичность использования ВТА. Последняя сейчас выступает главным оперативным «перевозчиком» в интересах всех силовых ведомств. Такого количества рейсов с грузом на борту не было даже в советской ВТА за всю ее историю. Каждый день самолеты ВТА осуществляют рейсы по переброске сил и средств как по территории России, так и за ее пределами. Все это меняет традиционную модель использования военной авиации, приближая ее к модели коммерческой, когда самолет необходимо использовать по 8–12 часов каждый день, имея эффективную и оперативную инфраструктуру сервиса и ремонта. И здесь ВТА может и должна (даже обязана!) выступить пионером преобразований в использовании российской военной авиации сегодня.

В советское время авиапарк ВТА включал самолеты четырех классов: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. Подобный «разнобой» объяснялся не столько требованиями тактического характера или установками командования, сколько возможностями ВПК СССР, не всегда способного обеспечить выпуск авиадвигателей необходимой мощности. Сейчас во многом продолжают действовать шаблоны еще советской поры, но ситуация быстро меняется. Очевидно, что российская ВТА будет развиваться по пути унификации и сокращения классов используемых машин.

Изменение модели ВПК и «выход на покой» ряда моделей самолетов заставляет задуматься о перспективном облике ВТА — и уже сейчас искать пусть паллиативные, но новые решения.

Любой вариант реализуем

Как известно, машины марки «Антонова» сейчас сходят с исторической сцены из-за отсутствия возможностей производства и устаревания машин. В силу этого задачи легкой, средней и тяжелой авиации берет на себя новейший Ил-76МД-90A. Но есть задачи оперативной переброски сил и средств на необорудованные площадки на расстояние 1000–1500 км. Из-за своих габаритов и веса «семьдесят шестой» не всегда может выполнять в полном объеме подобные задачи. Поэтому необходимо решить, как закрывать данную нишу — концептуально и в виде практических решений здесь и сейчас.

Навскидку имеются следующие варианты: доработка практически готового Ил-112В, разработка совместно с КНР нового тяжелого вертолета AVICopter AC332 AHL (контракт согласован в октябре 2019 года) и создание машин нового класса, например конвертопланов. Какой из этих вариантов окажется оптимальным — вопрос пока открытый. Главное, Россия располагает возможностями для реализации любого варианта из перечисленных выше.

Открытым остается вопрос с созданием перспективного сверхтяжелого военно-транспортного самолета. Важно понимать, что для транспортировки авиационной, ракетной и тяжелой техники сверхтяжелые военно-транспортные самолеты будут востребованы всегда. В то же время Ил-76 имеет ограничения по дальности, грузоподъемности и габаритам транспортной кабины, а сверхудачный проект Ан-124 был «сбит на взлете» распадом СССР.

В России неоднократно поднимался вопрос о возобновлении производства «Русланов» на отечественных мощностях, но следует понимать, что усилия по воссозданию производства Ан-124 по времени и ресурсам фактически равны трудозатратам на создание новой машины. При этом у РФ для «Русланов» нет двигателей, которые раньше производились на Украине (и не производятся сейчас в силу потери украинцами технологий производства).

Словом, рациональность воссоздания производства в России «Русланов» вызывает понятные сомнения у специалистов. Не лучше ли направить имеющиеся ресурсы на разработку машины уже нового поколения — перспективного авиационного комплекса Военно-транспортной авиации (ПАК ВТА)? Напомним, что в 2021 году запланировано начало опытно-конструкторских работ и строительство прототипа ПАК ВТА, способного перевозить 80 тонн груза на 5 тысяч км. Принципиально важно, чтобы итоговый вариант ПАК ВТА учитывал все акценты развития ВС РФ, включая возможность переброски новыми «сверхтяжами» на большие расстояния как уже находящихся на вооружении, так и перспективных образцов военной техники. Ну и, разумеется, ПАК ВТА должен создаваться как органичная часть современной военной доктрины ВС РФ.

Вместе с тем, нельзя зацикливаться на ПАК ВТА. Самого пристального внимания заслуживает и ниша, занимаемая в ВТА линейкой «семьдесят шестых». Ил-76МД-90А сейчас в России является единственным серийно выпускаемым тяжелым военно-транспортным самолетом. Это очень удачная и универсальная машина, которая будет решать множество задач на протяжении ближайших 50 лет. Но, учитывая большие сроки разработки двигателей, уже сейчас необходимо думать о ее преемнике. Причем думать не просто как об отдельном новом самолете, а как о части единой концепции ВТА.

Выбор направления развития

Раз уж мы упомянули двигатели, то нельзя не отметить, что вопрос об их производстве для ВТА крайне актуален. На данный момент ВПК России серийно выпускает лишь один подходящий под требования Военно-транспортной авиации турбовентиляторный двигатель — это ПС-90А, изготавливаемый АО «ОДК-Пермские моторы». Эти двигатели устанавливаются на линейку Ил-76. Для машин сверхтяжелого класса серийно выпускаемого двигателя у нас пока нет. Нет и линейки пошедших в серию турбовинтовых двигателей более низкой мощности.

Впрочем, имеется проект российского перспективного двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, завершить работы над которым планируется в 2025 году. Также имеются турбовинтовые ТВ7-117СМ и ТВ7-117СТ, но им требуются доработки по результатам выпуска крупной серии. Словом, над созданием серийных авиадвигателей для ВТА отечественному ОПК еще работать и работать — это минус. Плюс — работы в нужном направлении уже ведутся. Добавим, что российским двигателистам очень нужен единый план развития текущей и перспективной линейки машин ВТА.

Кстати, о плане, а точнее — о планировании. Ключевой вопрос сейчас — это выбор направления дальнейшего развития ВТА. Необходимо понять, какие классы военно-транспортных самолетов в будущем окажутся наиболее востребованными. Следует прояснить, какие грузы, какой наряд сил и в каком облике будут перебрасываться Военно-транспортной авиацией в первую очередь, а также какая номенклатура грузов пойдет вторым и последующими эшелонами. Требуется выяснить, в чем в целом будет заключаться концепция переброски и управления ВС с участием ВТА. Решать все это следует именно сейчас, когда Вооруженные силы России находятся на этапе масштабного обновления и перевооружения.

Госкорпорации Ростех, как держателю консолидированной структуры отечественного авиастроения, в сотрудничестве с Министерством обороны России необходимо сформулировать единый унифицированный перспективный облик Военно-транспортной авиации, выступающей частью единой концепции развития ВС РФ. Это позволит сформулировать требования к линейке перспективных самолетов ВТА, габаритам транспортной кабины, грузоподъемности, дальности и двигателям, а также создаст сам облик ВТА на последующем этапе ее развития. Осуществить последнее можно только в ходе экспертной дискуссии со всеми родами войск и Генштабом — мозгом Российской армии, форсирующим ее будущий облик.

Повторимся: время для системного и концептуального обновления ВТА настало. Теперь его надо не упустить.