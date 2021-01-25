Украинцы «поздравили» Зеленского с днем рождения «тарифным майданом»

Киев, 25 января. Жители украинских городов вышли на «тарифные майданы» в день рождения президента Владимира Зеленского. Акции проходят в Харьковской, Одесской, Полтавской и Херсонской областях.

Глава украинского государства Владимир Зеленский отмечает свой 43-й день рождения 25 января. Жители страны продолжают бунтовать на фоне необоснованно завышенных цен на ЖКУ.

Согласно полученной информации, митингующие вышли под стены Офиса президента Украины в Киеве. Протестные мероприятия состоялись на территории Житомира, где украинцы ворвались силой в зал городского совета. Здание одесской областной администрации также оказалось под прессингом недовольных граждан.

Федеральное агентство новостей сообщало, что языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход».

Украинская оппозиция ранее призвала переоценить итоги Майдана после беспорядков у Капитолия США, передает НСН.