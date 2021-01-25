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Геннадий Онищенко дал совет тем, кто боится последствий участия в акциях Навального

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Геннадий Онищенко дал совет тем, кто боится последствий участия в акциях Навального

Геннадий Онищенко прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за нарушения карантина по COVID-19 в Москве после незаконной акции в поддержку Алексея Навального. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Ранее стало известно, что уголовные дела также возбуждены по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и о применении насилия в отношении представителя власти.

На незаконной акции в Москве было выявлено как минимум 19 человек, зараженных COVID-19, рассказал ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Он указал на опасность того, что происходило в Москве в субботу 23 января, с эпидемиологической точки зрения. Парламентарий также резко осудил тех, кто спровоцировал на участие в беспорядках школьников.

«МВД сообщает о четырех тысячах человек, собравшихся в субботу на Пушкинской площади и в районе Бульварного кольца, — приводит официальные данные Онищенко (оппозиция утверждает, что участников было намного больше. — Прим ФАН). — И это была отнюдь не невинная прогулка, а натуральная провокация, сопровождавшаяся агрессивным поведением ее участников. Хотя людям на Пушкинской площади раздавали маски и горячий чай, провокаторы специально делали все, чтобы спровоцировать стычки с ОМОНом, поскольку их задача была именно в этом».

Без сомнения, в этой толпе были люди, зараженные COVID-19, и данные о 19-ти носителях коронавируса никого не должны обманывать: их наверняка было гораздо больше, уверен собеседник ФАН.

«Эти 19 человек, которые попали на кадры видеосъемки, точно являлись носителями вируса и были обязаны соблюдать самоизоляцию, находясь дома, — говорит он. — Каждый такой носитель — источник заражения, и, без сомнения, все, кто были с ними рядом, оказались контаминированы коронавирусом».

В Петербурге также прошла акция в поддержку Навального

Онищенко напомнил, что участники незаконной акции даже не думали о соблюдении социальной дистанции и о ношении защитных масок. Кроме того, «гриппозная» погода, как часто называют зимние оттепели, также пришлась по вкусу COVID-19, отметил он.

«Так что коронавирусу в субботу были созданы самые благоприятные условия, — говорит Онищенко. — Кроме того, на акции была не только молодежь, но и люди старшего поколения, которые поверглись самой большой опасности заражения. Так что прогнозирую, что через неделю-полторы среди участников акции будет много заболевших. Советую всем, кто в субботу там был, при малейшем недомогании сразу обращаться к врачу».

По словам Онищенко, именно участники акции станут главными жертвами COVID-19.

«Я не прогнозирую серьезной вспышки в Москве, но самим участникам вне зависимости от того, хотят ли они, чтобы кто-то узнал об их участии в акции, нужно быть готовыми к последствиям. Обращаюсь к таким людям: даже если вы не хотите, чтобы о вашем участии кто-то узнал, отнеситесь к опасности заражения максимально серьезно. Если вы в ближайшую неделю-две почувствуете недомогание, не занимайтесь самолечением. Своевременное обращение к врачу может вас спасти», — говорит Онищенко.

Молодым участникам акции нужно также подумать о близких старшего возраста, которые в результате могут заболеть COVID-19 в тяжелой форме, говорит собеседник ФАН.

«Уверен, что результате этой акции многие жизни оборвутся, и не среди участников, а среди их заразившихся близких», — отметил он.

В Петербурге также прошла акция за Навального

Онищенко призвал наказать по всей строгости тех, кто, будучи носителем коронавируса, ради незаконного митинга нарушил режим самоизоляции. Парламентарий также сурово осудил организаторов акции, втянувших несовершеннолетних в совершение противоправных действий, и потребовал призвать подстрекателей к ответу по всей строгости закона.

«Что касается участия в акции несовершеннолетних, это особая статья, к эпидемиологии имеющая, скорее, косвенное отношение. Но тут я не могу не высказать свою гражданскую позицию. Считаю, что всех подстрекателей нужно как можно скорее выявить и с каждого из них строго спросить. Своих детей они туда не привели, а провоцировать чужих детей, получается, можно? Это больше чем провокация — это преступление. У всех организаторов этой акции дети живут и учатся за рубежом. И в этих провокационных действиях они участия не принимали. А подставлять чужих, получается, можно?!» — с возмущением говорит Геннадий Онищенко.

В субботу в нескольких городах России прошли незаконные акции в поддержку скандального блогера Алексея Навального, арестованного на 30 суток по требованию ФСИН. В ходе беспорядков за различные правонарушения было задержано более трех тысяч человек, возбуждены сотни административных, а также несколько уголовных дел.

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