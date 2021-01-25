Геннадий Онищенко дал совет тем, кто боится последствий участия в акциях Навального

Геннадий Онищенко прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за нарушения карантина по COVID-19 в Москве после незаконной акции в поддержку Алексея Навального. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Ранее стало известно, что уголовные дела также возбуждены по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и о применении насилия в отношении представителя власти.

На незаконной акции в Москве было выявлено как минимум 19 человек, зараженных COVID-19, рассказал ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Он указал на опасность того, что происходило в Москве в субботу 23 января, с эпидемиологической точки зрения. Парламентарий также резко осудил тех, кто спровоцировал на участие в беспорядках школьников.

«МВД сообщает о четырех тысячах человек, собравшихся в субботу на Пушкинской площади и в районе Бульварного кольца, — приводит официальные данные Онищенко (оппозиция утверждает, что участников было намного больше. — Прим ФАН). — И это была отнюдь не невинная прогулка, а натуральная провокация, сопровождавшаяся агрессивным поведением ее участников. Хотя людям на Пушкинской площади раздавали маски и горячий чай, провокаторы специально делали все, чтобы спровоцировать стычки с ОМОНом, поскольку их задача была именно в этом».

Без сомнения, в этой толпе были люди, зараженные COVID-19, и данные о 19-ти носителях коронавируса никого не должны обманывать: их наверняка было гораздо больше, уверен собеседник ФАН.

«Эти 19 человек, которые попали на кадры видеосъемки, точно являлись носителями вируса и были обязаны соблюдать самоизоляцию, находясь дома, — говорит он. — Каждый такой носитель — источник заражения, и, без сомнения, все, кто были с ними рядом, оказались контаминированы коронавирусом».

Онищенко напомнил, что участники незаконной акции даже не думали о соблюдении социальной дистанции и о ношении защитных масок. Кроме того, «гриппозная» погода, как часто называют зимние оттепели, также пришлась по вкусу COVID-19, отметил он.

«Так что коронавирусу в субботу были созданы самые благоприятные условия, — говорит Онищенко. — Кроме того, на акции была не только молодежь, но и люди старшего поколения, которые поверглись самой большой опасности заражения. Так что прогнозирую, что через неделю-полторы среди участников акции будет много заболевших. Советую всем, кто в субботу там был, при малейшем недомогании сразу обращаться к врачу».

По словам Онищенко, именно участники акции станут главными жертвами COVID-19.

«Я не прогнозирую серьезной вспышки в Москве, но самим участникам вне зависимости от того, хотят ли они, чтобы кто-то узнал об их участии в акции, нужно быть готовыми к последствиям. Обращаюсь к таким людям: даже если вы не хотите, чтобы о вашем участии кто-то узнал, отнеситесь к опасности заражения максимально серьезно. Если вы в ближайшую неделю-две почувствуете недомогание, не занимайтесь самолечением. Своевременное обращение к врачу может вас спасти», — говорит Онищенко.

Молодым участникам акции нужно также подумать о близких старшего возраста, которые в результате могут заболеть COVID-19 в тяжелой форме, говорит собеседник ФАН.

«Уверен, что результате этой акции многие жизни оборвутся, и не среди участников, а среди их заразившихся близких», — отметил он.

Онищенко призвал наказать по всей строгости тех, кто, будучи носителем коронавируса, ради незаконного митинга нарушил режим самоизоляции. Парламентарий также сурово осудил организаторов акции, втянувших несовершеннолетних в совершение противоправных действий, и потребовал призвать подстрекателей к ответу по всей строгости закона.

«Что касается участия в акции несовершеннолетних, это особая статья, к эпидемиологии имеющая, скорее, косвенное отношение. Но тут я не могу не высказать свою гражданскую позицию. Считаю, что всех подстрекателей нужно как можно скорее выявить и с каждого из них строго спросить. Своих детей они туда не привели, а провоцировать чужих детей, получается, можно? Это больше чем провокация — это преступление. У всех организаторов этой акции дети живут и учатся за рубежом. И в этих провокационных действиях они участия не принимали. А подставлять чужих, получается, можно?!» — с возмущением говорит Геннадий Онищенко.

В субботу в нескольких городах России прошли незаконные акции в поддержку скандального блогера Алексея Навального, арестованного на 30 суток по требованию ФСИН. В ходе беспорядков за различные правонарушения было задержано более трех тысяч человек, возбуждены сотни административных, а также несколько уголовных дел.