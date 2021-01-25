Они готовят виселицы: Альгис Микульскис о главной мечте фанатиков Навального

«Революция туалетных ершиков» состоялась! Но — в Интернете. Паблики «людей с хорошими лицами» пенятся восторгом, комментариат аккаунтов, принадлежащих известным иностранным агентам, поет осанну своему оppositionsführer’у, попутно обещая вешать всякого, кто встанет у них на пути в сверхъестественном случае их реальной победы. Спецкор ФАН Альгис Микульскис попробовал представить, во что превратится Россия, если власть вдруг окажется в руках этой демократической айнзацгруппы.

Современный российский либеральный императив можно целиком уложить в одну ставшую уже легендарной фразу приснопамятной валькирии правозащиты Валерии Новодворской:

«Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные — не должны. Право — понятие элитарное».

Однако, кроме Непорочной девы Валерии (да благословит ее Боннэр и приветствует!) — самой, пожалуй, крупнокалиберной фигуры в российских демократических «святцах» — существует еще и целый сонм деятелей помельче, чей масштаб все же не делает их менее занятными персонажами. Такие как, например, Леонид Волков, нынешний глава сети штабов Алексея Навального. Именно он еще в августе 2014 года четко обозначил планы их секты, касающиеся подавляющего большинства населения России:

«Люстрации — не репрессии. Люстрации — это запрет на занятие определенных должностей. Вот совершенно ясно, что люди, которые за войну, не могут быть подпущены к каким бы то ни было государственным должностям на пушечный выстрел. И совершенно неважно, что их 84%».

Речь идет, как можно понять, о тех, кто одобрял в те дни политику, проводимую Москвой. Следовательно, по мнению Волкова, был «за войну».

Судя по поголовью «протестантов», вышедшему на улицы российских городов 23 января, — по данным ФБК, их набралось 300 тыс. человек, то есть примерно 0,27% от общего числа избирателей — количество тех, кто не поддерживает «берлинского пациента» и его завиральные идеи, по прежнему несравнимо с числом апологетов «гениальной» идеи Полиграфа Полиграфовича Шарикова:

«Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...»

Если б только «поделить»! Площадные и сетевые ревнители справедливости оказались отличными последователями детища профессора Ф. Ф. Преображенского и решили, что если уж идти, то — до конца! То есть — душить…

Вот, как, допустим, намекнул Илья Заболотнов, некий виноторговец из Калининграда, обидевшийся на историка Альберта Адылова, который «посмел» скептически отозваться о количестве пришедших на «балтийские навальнинские камлания».

«Мне сегодня на митинге сказал один из друзей: я, конечно против революционного террора, за права человека и справедливый труд, но когда мы придем к власти, в одном удовольствии я себе отказать не смогу — мы повесим Альберта Адылова».

А вот как высказался, например, Владимир Милов, сначала замминистра энергетики России, а потом — демократ, на котором пробу ставить некуда:

«Мы будем отрубать сучьи головы столько, сколько понадобится!»

Кстати, этот Милов — отличный пример того, откуда и во что можно скатиться, связавшись с «видным политическим блогером».

Ну, про сетевого просителя денег на пиво и подержанный «Абрамс», такого же бессмертного, как и Навальный, Аркашу Бабченко всем и так известно достаточно. Поэтому цитировать его не буду, просто напомню о «славном» пути этого Интернет-цыгана.

Продолжать? Почему бы и нет! Пройдемся по «видосикам»...

Кадры избиения смелого парня, продемонстрировавшего свое отношение к митингующим со столба на Пушкинской, тоже видели многие. Неплохая иллюстрация отношения к инакомыслящим со стороны тех, кто «не разделяет наших убеждений, но готов умереть за наше право их высказывать».

Или «боевик» из города на Неве с рассерженным на «режим», как выяснилось, IT-шником и сотрудником Госавтоинспекции в главных ролях…

Лихой бородатый джигит, решивший, что он — не «участник гражданского протеста», а боец ММА…

В общем, видео — много. И глядя на то, как вели себя «мирные» демонстранты, нетрудно понять, что не такие уж они и мирные.

Так какое же будущее готовят нам авторы таких вот твитов?

«Они надеются, что хозяин будет вечно! Не понимают только, что скоро может все измениться и они вместо льготного стажа приобретут льготную путевку в санаторий на Колыме»...

Олег Лурье в своей оценке «Прекрасной России Будущего» однозначен:

«Мы можем получить страшную тоталитарную Россию… Понимаете, они уже составляют люстрационные списки, они уже готовят виселицы, они уже строят кресты для распятий. То есть мы возвращаемся в 20-е годы прошлого столетия, и все решать будет вопрос: «А кем вы были до прихода нас к власти?» И для них это будет абсолютно нормальным. Для них это будет издержками на пути установления собственного режима. Их отношение к людям — удивительно! Для них люди — это масса. Вспоминается Германия 30-х и последующих годов, Россия времен Гражданской войны… Эти ребята возвращаются туда же и действуют теми же методами. И надо понимать еще одно: если вдруг случится невероятное и они придут во власть, то того же «Эха Москвы» и «Новой газеты» в обратном варианте существовать не будет».

Питерский писатель и поэт Александр Пелевин тоже не питает иллюзий относительно «Свободы в исполнении Навального»:

«В прекрасной России будущего

все плохие люди лишатся прав

В прекрасной России будущего

раздают бесплатный лавандовый раф В прекрасной России будущего

построят метро от Москвы до Питера

В прекрасной России будущего

буквы сами собираются в Гитлера».

Как говорится — ни отнять, ни прибавить.