Фигуристка Волосожар рассказала, кто поздравляет ее с Татьяниным днем

Известная фигуристка Татьяна Волосожар заявила ФАН, что не отмечает праздник День российского студенчества, также известный как Татьянин день.

Двукратная олимпийская чемпионка, учившаяся в разное время в трех высших учебных заведениях, в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к этой памятной дате.

«Так, чтобы что-то глобально [праздновать], — нет, — сказала Волосожар. — Ну, родные меня поздравляют. Еще друзья, знакомые пишут. Подарки никто не дарит, обычно только поздравления. Они не считают каким-то очень важным праздником. Поэтому просто приятно получать поздравления. Как и всем людям, наверное».

При этом сама собеседница ФАН, как призналась, других Татьян из числа близких тоже поздравляет.

«Моих ближайших родственников, крестную и ее дочь, это моя двоюродная сестра, они тоже Татьяны, — отметила победительница Игр в Сочи. — Поздравляем, в основном, с Днем ангела, студенчество же уже давно прошло».

К слову, учиться, например, в Московском государственном университете Волосожар очень нравилось.

«Если основательно подходить к этому вопросу, то, конечно, учиться никогда не бывает легко, — пояснила она. — В моем случае, так как я участвовала и в соревнованиях, и в различных ледовых шоу, мне всегда шли на уступки в некоторых моментах и давали дополнительные занятия, чтобы я не отставала от всех ребят. Но все прошло прекрасно».

В заключение собеседница ФАН сказала, что она очень довольна тем, что училась в главном вузе России. Более того, даже рекомендовала его своим друзьям.

«Одна моя знакомая девочка недавно тоже поступила в МГУ», — резюмировала спортсменка.

Татьяна Волосожар окончила три высших учебных заведения. Это Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (фигуристка родилась в Днепропетровске), Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и МГУ (факультет спортивного менеджмента).

Ранее ФАН назвал депутатов Государственной думы, которые тоже в разное время стали выпускниками Московского государственного университета.