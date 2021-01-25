Анатолий Вассерман: США не поддержит Японию в случае открытого конфликта по Курилам

В случае если Япония в своих претензиях на Курильские острова вступит в военное противостояние с Россией, США не поддержат Токио. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник отметил, что отказ Японии присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия (ЯО) не стоит расценивать как намерение страны самостоятельно создать подобные средства массового поражения и использовать их в будущем для захвата Курил.

«Нет. Совершенно исключено. Даже если бы японцы применили ЯО, они немедленно оказались бы мишенью для нашего ядерного вооружения, которого намного больше, а территория этой страны несравнимо меньше России. Соответственно, если бы Япония попыталась применить ЯО и тем самым стала бы законной целью для такого же оружия других стран, то можно не сомневаться, что очень быстро от этого государства осталась бы разве что память в учебниках истории», — пояснил журналист.

Анатолий Вассерман также предположил, что даже в случае прямого военного конфликта из-за Курильских островов Америка не встала бы на сторону Токио.

«Скорее всего, нет. Поддержать Японию против России им в какой-то мере выгодно, но до тех пор, пока сама Япония достаточно слаба и не имеет серьезных шансов на победу», — подчеркнул публицист.

Он объяснил, на чем основана его точка зрения в этом вопросе.

«Англосаксы вообще с незапамятных времен во всех конфликтах поддерживают Вторую силу против Первой. Однако если Вторая сила начинает побеждать и превращаться в Первую, то они немедленно начинают искать новую уже против нее. Этот факт подтвержден многовековой историей. Соответственно, они поддерживают союзников до тех пор, пока им это выгодно», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее эксперт объяснил отказ Японии присоединиться к договору о запрещении ЯО.