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100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?

100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?Итальянская коммунистическая партия (ИКП) была образована в январе 1921 года в Ливорно. Читатели старшего поколения, должно быть, помнят, какая это была грозная сила! В прежние времена за ИКП на выборах голосовало до 34% избирателей, а ее численность доходила до двух миллионов человек. Партия была длительное время надежным партнером СССР в Западной Европе, но затем увлеклась еврокоммунизмом — то есть социалистической моделью несоветского образца — и стала острым критиком порядков в Советском Союзе. Но… продолжала получать от СССР субсидии, правда, теперь уже не прямые.

А сегодня в итальянском парламенте нет ни одного коммуниста. Как такое могло случиться? За беспринципность и путаницу в партийных мозгах пришлось очень дорого заплатить. Похожая судьба сложилась и у Компартии Франции.

Некогда ведущая национальная сила, сегодня она лишь одна из десятков политических партий страны. Дело в том, что пик влияния итальянских коммунистов пришелся на период после Второй мировой войны. ИКП приняла самое активное участие в антифашистском сопротивлении, формировала партизанские отряды имени Гарибальди, а лидер партии Пальмиро Тольятти, находясь в эмиграции в СССР, разработал оригинальные концепции курса партии на единство антифашистских сил. Так, что даже король Италии был готов после свержения Муссолини видеть ИКП в правительстве.

100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?

Тольятти рассчитывал на то, что Сталин даст добро на установление власти левых в Италии, возможности для этого вроде бы были — отряды партизан-коммунистов имели оружие, военную технику, были рассредоточены по всей стране. Но Сталин не мог отдать команду на коммунистическое восстание в послевоенной Италии. Согласно ялтинским договоренностям держав-победительниц, Италия, Франция и Греция оставались зоной влияния англо-американских союзников. Коммунистам отводилась почетная роль оппозиции. И по мере укрепления социалистического лагеря в Восточной Европе, западные правительства усиливали давление на друзей СССР в своих странах. Такова была логика холодной войны.

Коммунистов увольняли с работы, демонстрации жестоко разгоняли (было много жертв), в Тольятти стреляли и тяжело ранили его. Оружие пришлось сдать. ИКП на Сталина не обижалась — понимала, что реальная политика — вещь непростая, но нужно было приспосабливаться к такой жизни. При этом не было никаких сомнений, что будь выборы честными, блок коммунистов и социалистов стал бы правящим в Италии.

100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?

Сейчас известно, что на выборах 1947 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на помощь правым партиям Италии и на фальсификацию выборов, чтобы не допустить коммунистов к власти. Затем от коммунистов оторвали итальянских социалистов (ИСП) и компартия осталась в одиночестве. Но все равно ИКП была крупнейшей партией страны, управляла городами, профсоюзами, имела большую фракцию в парламенте. Она оказала большое влияние на принятие Конституции страны. До сих пор основной закон Италии в социальной его части несет отпечаток левых идей.

Трудящимся гарантированы большие права. Пока был жив Тольятти, ИКП по основным вопросам продолжала солидаризоваться с СССР, ее база в стране была однозначно просоветской. Но затем обычные итальянцы стали жить намного лучше в бытовом отношении, и ИКП стала как бы немного стыдиться скромной жизни людей в СССР. Партия под руководством ее нового лидера Энрико Берлингуэра в 60-70-е годы стала разрабатывать концепции особого пути к социализму и поругивать Советский Союз. Мы, мол, независимые, мы, мол, не такие. Советский Союз отвечал: вырабатывайте свой путь, сколько хотите, но зачем при этом ругать главную социалистическую страну? Ответить толком ИКП не могла.

100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?

Конечно, итальянским коммунистам было сложно вести диалог с массами, которые видели, что в СССР медленно растет уровень жизни. Очевидно, что путь к итальянскому социализму должен был быть особым. Но истина состояла в том, что ИКП стала критиковать СССР и признала членство Италии в НАТО, чтобы получить доступ в правительство. Однако партия просчиталась. Американцы ей не поверили и решили, что спор между СССР и ИКП срежиссирован в Москве. Путь к власти для ИКП был закрыт, пока существовал СССР. А вот партийные массы от этих споров приходили в уныние, снижалась активность коммунистов, пошли склоки и споры.

Отказавшись от советских денег, ИКП все равно продолжала сохранять финансовые отношения с СССР, только теперь уже путем получения комиссионных от голосований в парламенте за совместные советско-итальянские экономические проекты. Прекратив защищать советскую альтернативу, партия облегчила американцам борьбу за сознание итальянцев. Сегодня Италия — одна из самых проамерикански настроенных стран в Европе.

А когда СССР развалился, ИКП стала мимикрировать с космической скоростью. Стала демпартией левых сил, потом партией левых, а теперь называется просто Демократической партией и является копией Демократической партии США. И в ней не узнать наследников Грамши и Тольятти. Партия влиятельная, но ничего привлекательного или героического — чем десятилетиями отличалась ИКП — в ней нет. Грустно итальянцам, грустно и нам. И в юбилейную дату об ИКП вспоминали лишь историки. Вся эта история — важный урок. Он заключается в том, что никогда нельзя отказываться от своих корней, какие бы ветры не дули за окном.

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