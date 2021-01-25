100 лет Итальянской компартии. Почему рухнул исполин?

Итальянская коммунистическая партия (ИКП) была образована в январе 1921 года в Ливорно. Читатели старшего поколения, должно быть, помнят, какая это была грозная сила! В прежние времена за ИКП на выборах голосовало до 34% избирателей, а ее численность доходила до двух миллионов человек. Партия была длительное время надежным партнером СССР в Западной Европе, но затем увлеклась еврокоммунизмом — то есть социалистической моделью несоветского образца — и стала острым критиком порядков в Советском Союзе. Но… продолжала получать от СССР субсидии, правда, теперь уже не прямые.

А сегодня в итальянском парламенте нет ни одного коммуниста. Как такое могло случиться? За беспринципность и путаницу в партийных мозгах пришлось очень дорого заплатить. Похожая судьба сложилась и у Компартии Франции.

Некогда ведущая национальная сила, сегодня она лишь одна из десятков политических партий страны. Дело в том, что пик влияния итальянских коммунистов пришелся на период после Второй мировой войны. ИКП приняла самое активное участие в антифашистском сопротивлении, формировала партизанские отряды имени Гарибальди, а лидер партии Пальмиро Тольятти, находясь в эмиграции в СССР, разработал оригинальные концепции курса партии на единство антифашистских сил. Так, что даже король Италии был готов после свержения Муссолини видеть ИКП в правительстве.

Тольятти рассчитывал на то, что Сталин даст добро на установление власти левых в Италии, возможности для этого вроде бы были — отряды партизан-коммунистов имели оружие, военную технику, были рассредоточены по всей стране. Но Сталин не мог отдать команду на коммунистическое восстание в послевоенной Италии. Согласно ялтинским договоренностям держав-победительниц, Италия, Франция и Греция оставались зоной влияния англо-американских союзников. Коммунистам отводилась почетная роль оппозиции. И по мере укрепления социалистического лагеря в Восточной Европе, западные правительства усиливали давление на друзей СССР в своих странах. Такова была логика холодной войны.

Коммунистов увольняли с работы, демонстрации жестоко разгоняли (было много жертв), в Тольятти стреляли и тяжело ранили его. Оружие пришлось сдать. ИКП на Сталина не обижалась — понимала, что реальная политика — вещь непростая, но нужно было приспосабливаться к такой жизни. При этом не было никаких сомнений, что будь выборы честными, блок коммунистов и социалистов стал бы правящим в Италии.

Сейчас известно, что на выборах 1947 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на помощь правым партиям Италии и на фальсификацию выборов, чтобы не допустить коммунистов к власти. Затем от коммунистов оторвали итальянских социалистов (ИСП) и компартия осталась в одиночестве. Но все равно ИКП была крупнейшей партией страны, управляла городами, профсоюзами, имела большую фракцию в парламенте. Она оказала большое влияние на принятие Конституции страны. До сих пор основной закон Италии в социальной его части несет отпечаток левых идей.

Трудящимся гарантированы большие права. Пока был жив Тольятти, ИКП по основным вопросам продолжала солидаризоваться с СССР, ее база в стране была однозначно просоветской. Но затем обычные итальянцы стали жить намного лучше в бытовом отношении, и ИКП стала как бы немного стыдиться скромной жизни людей в СССР. Партия под руководством ее нового лидера Энрико Берлингуэра в 60-70-е годы стала разрабатывать концепции особого пути к социализму и поругивать Советский Союз. Мы, мол, независимые, мы, мол, не такие. Советский Союз отвечал: вырабатывайте свой путь, сколько хотите, но зачем при этом ругать главную социалистическую страну? Ответить толком ИКП не могла.

Конечно, итальянским коммунистам было сложно вести диалог с массами, которые видели, что в СССР медленно растет уровень жизни. Очевидно, что путь к итальянскому социализму должен был быть особым. Но истина состояла в том, что ИКП стала критиковать СССР и признала членство Италии в НАТО, чтобы получить доступ в правительство. Однако партия просчиталась. Американцы ей не поверили и решили, что спор между СССР и ИКП срежиссирован в Москве. Путь к власти для ИКП был закрыт, пока существовал СССР. А вот партийные массы от этих споров приходили в уныние, снижалась активность коммунистов, пошли склоки и споры.

Отказавшись от советских денег, ИКП все равно продолжала сохранять финансовые отношения с СССР, только теперь уже путем получения комиссионных от голосований в парламенте за совместные советско-итальянские экономические проекты. Прекратив защищать советскую альтернативу, партия облегчила американцам борьбу за сознание итальянцев. Сегодня Италия — одна из самых проамерикански настроенных стран в Европе.

А когда СССР развалился, ИКП стала мимикрировать с космической скоростью. Стала демпартией левых сил, потом партией левых, а теперь называется просто Демократической партией и является копией Демократической партии США. И в ней не узнать наследников Грамши и Тольятти. Партия влиятельная, но ничего привлекательного или героического — чем десятилетиями отличалась ИКП — в ней нет. Грустно итальянцам, грустно и нам. И в юбилейную дату об ИКП вспоминали лишь историки. Вся эта история — важный урок. Он заключается в том, что никогда нельзя отказываться от своих корней, какие бы ветры не дули за окном.