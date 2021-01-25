Новый спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш посетит Россию

Москва, 25 января. Россия станет одной из первых стран мира, которую посетит Ян Кубиш в качестве нового спецпредставителя ООН в Ливии, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, в ходе пятничного телефонного разговора словацкий дипломат согласился посетить Москву в ближайшее время. Но сначала он должен «провести контакты с ливийцами», чтобы войти в курс дела.

Михаил Богданов отметил, что конкретных сроков визита посланника ООН в Россию пока нет.

«Мы ему подтвердили, что в любое удобное время будем рады его принять и провести углубленные консультации», — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

Дипломат добавил, что Ян Кубиш заинтересован в изучении всех точек зрения на ливийский кризис.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что новый спецпосланник ООН в Ливии приступит к работе в феврале. Он сменит американку Стефани Уильямс, которая с марта 2020 года является временно исполняющей обязанности главы Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.