Евгения Добровольская рассказала о съемках сериала «Полет» с Михаилом Ефремовым

Москва, 25 января. Российская актриса театра и кино Евгения Добровольская в беседе с ФАН рассказала о съемках сериала «Полет», премьера которого состоится 25 января на телеканале ТНТ. В картине также снялся ее бывший муж Михаил Ефремов, осужденный за ДТП в сентябре 2020 года.

Сериал рассказывает историю сотрудников московской строительной компании, которые собираются лететь в командировку, но в зале вылета понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют персонажей задуматься о жизни, переосмыслить свои ценности и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле.

Главные роли в сериале исполняют Оксана Акиньшина, Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Никита Ефремов, Юлия Хлынина («Селфи», «Лед-2»), Павел Табаков («Тобол»). Режиссером многосерийного фильма стал Петр Тодоровский-младший.

Евгения Добровольская поделилась ожиданиями от нового сериала в жанре психологического триллера. По ее мнению, «Полет» должен понравиться зрителям.

«Надеюсь, что зрителям будет интересно смотреть, — сказала Добровольская. — У сериала очень неожиданный сюжет, там происходят нестандартные ситуации. Мне кажется, что этот сериал должен захватить».

Актриса отметила, что работа над проектом была крайне интересной, и высоко оценила работу всей съемочной группы.

«Нам интересно было работать, — заявила Добровольская. — У нас была замечательная команда артистов. Когда очень много народу в кадре, это всегда очень сложно и для режиссера, и для актеров. Но поскольку здесь все были очень профессиональные, все делалось практически с одного дубля, и все понимали друг друга. Режиссер был прекрасный, мы все его слушались».

Бывшая супруга Михаила Ефремова объяснила, как печально известный актер смог принять участие в новом проекте.

«Картина долго снималась, — объяснила собеседница ФАН. — Сначала мы снимали пилот, потом «Полет».

Герой Михаила Ефремова — взяточник, наркоман и алкоголик, не уважающий никого, кроме своей бывшей жены, и не сумевший реализоваться в профессии. Он осознает, что ведет неправильный образ жизни, и после авиакатастрофы решает все изменить, однако в итоге влезает в новые аферы. Несмотря на возможные сходства с реальной судьбой Ефремова, Добровольская подчеркнула, что никакой речи о параллелях не идет.

«Я ничего не могу комментировать про Михаила Олеговича, он в данном проекте выступает как актер, а не как какой-то образ его, — заявила актриса. — Ничего там не пересекается!»

Ранее Евгения Добровольская возмутилась работой бывшего адвоката Эльмана Пашаева, представляющего интересы Михаила Ефремова в суде.