Вассерман объяснил отказ Японии присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия

Отказ присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия (ЯО) позволит Японии и в дальнейшем законно сотрудничать с США в этой сфере. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о том, что страна не будет присоединяться к соглашению о запрете ЯО.

«На их территории время от времени появляется ядерное оружие, принадлежащее США. Хотя сама Япония с прошлого века декларировала три неядерных принципа: «Не производить ядерное оружие. Не владеть им. Не размещать его у себя», в реальности третьему пункту она не следует. Именно для того чтобы такое сотрудничество было легальным, страна и отказалась сейчас расширять свои неядерные обязательства», — отметил публицист.

Анатолий Вассерман обратил внимание на еще одно обстоятельство.

«Формально Япония все еще пребывает в состоянии войны с Советским Союзом и Российской Федерацией как правопреемницей СССР. Ей нужно иметь если не собственное ЯО, то хотя бы чужое — для противодействия теоретически возможной агрессии РФ. Понятно, что наша страна никогда не станет нападать, но это состояние войны позволяет нынешним японским политикам ссылаться на эту мнимую угрозу и оправдывать перед населением свою покорность Штатам», — сообщил политический консультант.

По словам эксперта, весьма маловероятно, что Япония может воспользоваться отказом от присоединения к договору о запрещении еще и с целью самостоятельно заняться разработкой ЯО.

«Это дело довольно дорогое. Затраты на обогащение урана настолько велики, что их довольно трудно скрыть. Что же касается США, то, думаю, если бы Штаты узнали, что Япония занялась самостоятельным производством оружейного урана и плутония, то реакция американцев зависела бы от текущей политической обстановки. Они вели бы себя так, как им выгодно в данный момент», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал о роковом изъяне процедуры импичмента президенту в США.