Отсутствие выплат по зарплате привело к забастовке в зоне «Нефтяного полумесяца» Ливии

Сирт, 25 января. Экспорт нефти из порта Аль-Харик временно приостановлен из-за забастовки охраны нефтяных объектов Ливии, пишет Libya 24.

По информации издания, члены гвардии направили официальное письмо Правительству национального согласия (ПНС) и в штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (ННК) в Триполи с уведомлением о закрытии терминалов в зоне «Нефтяного полумесяца» и морской гавани на юго-востоке страны.

Работа объектов не возобновится до тех пор, пока на счета охранников не поступит обещанная зарплата.

Власти ПНС уже рассматривают просьбу членов гвардии. Правительство готовит поручение ННК с требованием погасить долги по выплатам всем сотрудникам, включая военизированные отряды, занимающиеся обеспечением безопасности в зоне «Нефтяного полумесяца».

كل شي بالضغط خاصةً لما يتم الضغط في وقت حرج ومرحلة مصيرية !ناس تخاف ماتختشيش .#ليبيا#libya pic.twitter.com/8s1ktYWYyc — naseemnayel (@naseemnayel) January 25, 2021

Не исключено, что экспорт нефтепродуктов через порт Аль-Харик может возобновиться в ближайшее время.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что сотрудники Waha Oil Company (WOC) намерены вновь начать забастовку в Триполи из-за отсутствия оплаты сверхурочных часов.