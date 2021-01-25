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Отсутствие выплат по зарплате привело к забастовке в зоне «Нефтяного полумесяца» Ливии

Отсутствие выплат по зарплате привело к забастовке в зоне «Нефтяного полумесяца» Ливии

Сирт, 25 января. Экспорт нефти из порта Аль-Харик временно приостановлен из-за забастовки охраны нефтяных объектов Ливии, пишет Libya 24.

По информации издания, члены гвардии направили официальное письмо Правительству национального согласия (ПНС) и в штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (ННК) в Триполи с уведомлением о закрытии терминалов в зоне «Нефтяного полумесяца» и морской гавани на юго-востоке страны.

Работа объектов не возобновится до тех пор, пока на счета охранников не поступит обещанная зарплата.

Власти ПНС уже рассматривают просьбу членов гвардии. Правительство готовит поручение ННК с требованием погасить долги по выплатам всем сотрудникам, включая военизированные отряды, занимающиеся обеспечением безопасности в зоне «Нефтяного полумесяца».

Не исключено, что экспорт нефтепродуктов через порт Аль-Харик может возобновиться в ближайшее время.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что сотрудники Waha Oil Company (WOC) намерены вновь начать забастовку в Триполи из-за отсутствия оплаты сверхурочных часов.

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