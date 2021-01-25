Полиция нашла 19 обгоревших тел близ границы Мексики и США

Мехико, 25 января. Полиция обнаружила 19 обгоревших человеческих тел в двух автомобилях северо-востоке страны Мексики. О массовом убийстве сообщает издание El Tiempo.

Жертвы были обнаружены неподалеку от границы Мексики и Соединенных Штатов, в окрестностях муниципалитета Камарго в штате Тамаулипас. Эта территория несколько лет назад была районов ожесточенных территориальных споров между мексиканскими картелями.

По первым данным, всех жертв расстреляли, однако на месте происшествия не удалось обнаружить пуль или гильз. Следователи считают, что люди были застрелены в другом месте. Вероятно, что массовое убийство произошло 22 января, но свидетели побоялись сообщать об увиденном ранее.

По предварительным данным, несколько тел принадлежат мигрантам, которые пытались пересечь границу с США.

Регион Камарго неоднократно становился полем боя между Северо-восточным картелем, частью Лос Сетас, который контролирует часть штата Нуэво-Леон, и картелем Гольфо, который десятилетиями действует в штате Тамаулипас. Так, в январе 2019 года тела 24 человек были найдены в муниципалитете Мигель-Алеман после столкновений между группировками. Война картелей на севере Мексики продолжается.