Путин ответил студенту на вопрос о «расследовании» Навального

Москва, 25 января. Студент задал вопрос президенту России Владимиру Путину о «расследовании» блогера Алексея Навального, в котором блогер показал дворец, якобы принадлежащий главе РФ.

Российский лидер ответил, что ничего из указанного в фильме ни ему, ни его родственникам не принадлежит. Сам Путин видеоролик не смотрел, так как у него на это нет времени. «Расследование» главы «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) является монтажом и компиляцией, добавил президент.

Кремль заранее знал о подготовке псевдоразоблачений и провокаций в адрес главы государства, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Целью информационных атак является раскачивание ситуации в стране. Подобные материалы «не соответствуют действительности», заявил Песков и посоветовал перед просмотром таких фильмов «включать голову».