Люди от этого даже умирают: психолог рассказала о самовнушении болезни

Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан утверждает, что некоторые фразы, которые употребляет человек, могут спровоцировать развитие тех или иных заболеваний. Насколько это опасно для человека и возможно ли, убеждая себя о «болячках», спровоцировать их появление, рассказала корреспонденту ФАН психолог Марианна Абравитова.

Люди часто привержены своим же переживаниям и мыслям, загоняющим их в депрессию, которая приводит к эмоциональному срыву. Есть люди, которые из-за малейшего недомогания способны внушить себе предстоящее серьезное заболевание.

«Это такой аутотренинг наоборот, который работает очень эффективно. Порой люди даже умирают от этого — когда перестают бороться за жизнь именно духовно», — рассказала собеседница ФАН.

Психолог уверена — если люди, которые действительно чем-то больны, не верят в свое выздоровление — они умирают очень быстро.

«От этого зависит иммунитет, сила и даже метаболизм. Наши убеждения и мысли формируют физику нашего тела. Все мы знаем такое понятие — психосоматика. Именно с помощью него психотерапевт может выявить состояние болеющего человека», — объяснила психолог.

Марианна Абравитова рассказала, что состояние нашего тела идет вслед за нашим мировоззрением и мыслями. Нужно настраивать себя оптимистично. Не экзальтировать, а именно с позитивом ко всему подходить.

«Позитив все-таки основан на реалиях жизни, и мы все понимаем, что хороших событий гораздо больше, чем плохих. Понимая такое устройство жизни, мы должны быть оптимистами, но быть готовыми к каким-то негативным моментам, реагируя на них адекватно», — добавила собеседница ФАН.

Психолог советует настроение поддерживать в гармонии с собой. Если все время находиться в депрессии или тревожности, то мы никогда не будем здоровы.