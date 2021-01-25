Политолог: Байден не забыл, как Зеленский вилял хвостом перед Трампом

Любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что президент Украины Владимир Зеленский — слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

В поисках химии

Владимир Зеленский сможет найти общий язык с хозяином Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба выразил уверенность, что новый президент США сначала поговорит с Владимиром Зеленским, а затем захочет встретиться с ним лично. Кроме того, главы государств смогут найти общий язык, потому что перед ними стоят одинаковые задачи по примирению граждан.

«Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает», — добавил Кулеба.

Зеленский вилял хвостом перед Трампом

Дмитрий Родионов назвал заявление главы украинского МИД «пустыми хотелками Киева». Во-первых, никакой химии в международной политике не бывает. Бывает только следование интересам, которые могут совпадать. Если говорить о политике в отношении России, тут интересы США и Украины совпадают, вернее, интересы Штатов, заключающиеся в продолжении политики использования Украины в качестве антироссийского плацдарма, и интересы украинских элит — к народу Украины это отношения не имеет.

«Вот только нужен ли Зеленский Байдену — большой вопрос. Байден, если кто помнит, считался большим другом Порошенко — оппонента нынешнего украинского президента, и ему удобнее вести диалог с ним. Конечно, после очередного скандала с публикацией их переговоров Байден может потерять доверие к Порошенко. Но Зеленскому от этого вряд ли будет выгода — ведь Байден, несомненно, не забыл, как Дональд Трамп давил на Зеленского, пытаясь выудить из Украины компромат на него, как Зеленский вилял хвостом», — пояснил Дмитрий Родионов.

Тем более, заметил эксперт, любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что Зеленский слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Если США захотят раскачать ситуацию, то им понадобится другой президент. Так что Зеленскому не стоит обольщаться.

«Заявление же Кулебы — это дежурная мантра, которая необходима для подчеркивания лояльности. Помните, как они за Трампом гонялись, чтобы глава МИД просто мог сфоткаться с президентом? Теперь будут так же гоняться за Байденом. Но у Байдена сейчас дела поважнее, ему не до Украины. Пока. Когда у него дойдут руки до Украины, боюсь, Зеленскому и его команде это не понравится», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские политики начали соревноваться за право стать «любимой женой» Байдена.