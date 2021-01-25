Звездный адвокат заявил, что скандал Фадеева с диетологом похож на пиар-ход

Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель Максим Фадеев, похудевший на 100 килограммов, пригрозил диетологу Алексею Ковалькову подать в суд за нарушение медицинской этики.

Дело в том, что Фадееву не понравился разбор его случая от специалиста. Музыкант выложил в Instagram видео Ковалькова с комментариями по поводу его похудения.

В ролике диетолог рассказывает, что Максим Фадеев прибегал к услугам пластических хирургов, чтобы сделать липосакцию и отрезать лишнюю кожу. По словам врача, диета музыкального продюсера, где основным компонентом была вода, неправильная и обязательно негативно отразится на его здоровье.

«Как врач, как диетолог, я понимаю, что это, в общем-то, полная ерунда. Похудеть на 100 килограммов самостоятельно и при этом за короткий срок, всего за полгода, не навредив собственному организму, практически невозможно», — заявил Алексей Ковальков.

Фадеев смонтировал видеоролик, вставив туда свои комментарии по поводу заявлений диетолога и опровергнув его предположения. Музыкант сказал, что не делал никаких операций, ничего не колол и уж точно не питался полгода одной водой.

«Дорогой доктор, вы призываете меня сказать честно, что я делал какие-то операции и прочее. Если говорить серьезно, вот прям серьезно, то вы наговорили себе на приличный срок, потому что все, что вы сказали — это абсолютная тотальная ложь», — отметил Фадеев.

Как разрешится конфликт, кто виноват, не похожа ли ситуация на очередной пиар для обеих сторон, ФАН разбирался со звездным адвокатом Алексеем Гудасом.

«Если данные были разглашены в рамках судебного запроса или в рамках расследования, то это возможно, наказания тут не было бы. Нужно выяснять, являются ли эти данные персональными, касаются ли они конкретно личности Фадеева. Законом охраняются личные и медицинские данные, но нужно разбираться, в каком формате данные были разглашены и относятся ли они к Фадееву напрямую», — сообщил юрист.

Адвокат уточнил, что если Фадеев не давал разрешения комментировать его диету, вес и операции, а тем более публично распространять эти сведения без его ведома, то диетологу может грозить суд и даже наказание в виде лишения свободы.

«Во-первых, нужно разобраться, действительно ли это врач с лицензией либо это просто какой-то а-ля коуч, консультант. Нужно понимать, было ли получено согласие Фадеева на разглашение таких сведений третьим лицам, причем именно письменное. Если он раскрывал сведения о его болезни, о его состоянии здоровья, то здесь наступит ответственность. Можно обратиться в суд и взыскать штраф за моральный вред. Тут на усмотрение суда, как правило, штраф от пяти тысяч до нескольких миллионов [рублей]. Плюс административная ответственность, но там штрафы небольшие — пять тысяч рублей. Уголовная ответственность может наступить по 137 статье УК РФ о неприкосновенности частной жизни, наказание по ней может быть вплоть до четырех лет лишения свободы», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Алексей Гудас предположил, что весь скандал — это очередная пиар-кампания, чтобы обе стороны получили выгоду. Максим Фадеев в очередной раз похвастался своими результатами, а диетолог набрал больше подписчиков на черном хайпе, как Емельян Брауде.