Бледанс узнала от ФАН о скоропостижной смерти стилиста Шевчука

Москва, 25 января. Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс призналась ФАН, что у нее были хорошие отношения со стилистом Александром Шевчуком, которого она считает очень талантливым человеком.

Печальную весть о скоропостижной смерти эксперта моды телеведущая узнала от корреспондента Федерального агентства новостей и сильно расстроилась.

«Да вы что?! — воскликнула Бледанс. — Ой, Сашенька… Вы знаете, это шокирующая новость. Мы отработали с Сашей два сезона — снимали программу для телеканала «Домашний» («Присяжные красоты». — Прим. ФАН), где переодевали участниц, создавали образы. И Саша очень многим девушкам помог в этом плане».

По словам собеседницы ФАН, Шевчук был добрым, светлым и талантливым человеком, с которым она пересекалась не только по работе.

«Долгое время я жила в доме на улице 1905 года, в котором у Саши был (и есть) его именной салон, — пояснила Бледанс. — Слушайте, ну вот в таких случаях всегда начинаешь думать о том, что уходят друзья. И уходят, в общем-то, по глупости. Фраза «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита» у нас с детства в голове. И мы почему-то расцениваем ее как шуточную».

Однако этой фразе нужно следовать всем нам, если что-то где-то заболит, и надо идти к врачу, искать причину и лечить, выразила уверенность собеседница ФАН.

«Конечно, необходимо поддерживать себя в любом случае, — отметила она. — Нельзя давать организму возможности разрушиться в таком раннем возрасте… Вот, кстати, и у меня сейчас болит бок!.. Жалко — у нас были с Шевчуком прекрасные отношения. Никогда не возникало каких-то ссор. Он всегда был на позитиве, был хорошо настроен к людям. Могу только сожалеть [о его уходе]».

Ранее стало известно о кончине Александра Шевчука, о чем сообщила хорошо его знавшая певица Лайма Вайкуле. Есть версия, что «звездный стилист» умер от перитонита. 6 декабря прошлого года ему исполнилось 54 года.