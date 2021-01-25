Жданов может не вернуться в Россию из-за уголовных дел по незаконным митингам

Директор ФБК (иностранный агент) Иван Жданов 23 января провел стрим на «Навальный Live» совместно с Марией Певчих и Леонидом Волковым из Германии. По информации Telegram-канала «Кремлевская прачка», он покинул страну через Белоруссию. Когда оппозиционер вернется в Россию — неизвестно. Более того, учитывая, что в прямом эфире он призывал людей выходить на незаконные митинги, есть основания полагать, что помощник Алексея Навального может остаться в другой стране.

Оппозиция мигрирует в Европу

Навального заключили под стражу на 30 суток. Эта мера пресечения была избрана Химкинским районным судом. По окончании заседания оппозиционер выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицы.

23 января в России состоялись незаконные акции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к участию в незаконных протестах несовершеннолетних. Кроме того, были задержаны ближайшие соратники Навального — Любовь Соболь, Георгий Албуров, Кира Ярмыш, а также координаторы региональных штабов.

Примечательно, что другие представители ФБК, которые также призывали людей участвовать в несанкционированных митингах, находятся за границей. Речь идет о Леониде Волкове, Иване Жданове и Марии Певчих. Все они вели трансляцию на «Навальный Live» из Германии. Учитывая, что остальных «коллег» Навального задержали из-за призывов к митингу, допустимо предположить, что Жданов уехал в Германию с целью избежать административной или уголовной ответственности.

Жданов может пойти по стопам Волкова

В августе 2019 менеджер штабов Навального Леонид Волков, опасаясь законного преследования по уголовному делу об отмывании денег, уехал из России в Вильнюс. Незадолго до анонса митингов, он сообщил, что приехал в Германию, где с самого начала лечения основателя ФБК находилась Мария Певчих. Именно этим объясняется их совместное появление в эфире на «Навальный Live».

Известно, что в настоящее время Волков продолжает работать в структурах Навального, находясь в другой стране. Он не желает возвращаться в Россию, объясняя это опасениями за собственную безопасность. С Иваном Ждановым происходит похожая ситуация — он покинул страну без каких-либо уведомлений. Какие-либо гарантии, что директор ФБК вернется в РФ, отсутствуют.

ФАН обратился к бывшему юристу фонда Навального, Виталию Серуканову, с просьбой прокомментировать возможность невозвращения Жданова по опыту Волкова. По его словам, оба соратника Навального действительно реализуют нужную Алексею повестку в одном идеологическом направлении.

«Волков и Жданов — два сапога пара. Они подбивают граждан России совершать провокации, выходить на незаконные акции и при этом сейчас сидят в Германии. То есть ребята достаточно трусливые. Им нужно толкать кого-то на баррикады, а самим оставаться где-то в тени и получать деньги. Им плевать. А вообще — большего социофоба, чем Жданов, я в жизни не знал», — сказал Серуканов.

Он отметил, что Волков мог неслучайно подобрать директора ФБК в «партнеры» для проведения программы «Навальный Live». Этих людей объединяют беспринципность и страх перед законной ответственностью за преступления.

«Жданов прекрасно понимает, что его могут привлечь к ответственности. Тем более, что на эту ответственность он уже наработал. Поэтому я думаю, что если он и вернется, то это будет очень краткосрочно. Свою дальнейшую судьбу Иван Жданов с Россией не связывает никак. Его дальнейшая судьба — это такое же скитание, как у Леонида Волкова, по разным странам Европы», — считает эксперт.

Он резюмировал, что сейчас Ждановым «движет страх». В то же время следует учитывать, что соратники основателя ФБК являются «подневольными людьми». Если Навальный скажет вернуться в Россию, то директор его фонда будет вынужден временно покинуть Германию. Сейчас же действия оппозиционера говорят о том, что он готовит себе «запасной путь».