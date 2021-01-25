Внутри Евросоюза нарастает напряжение

Пандемия коронавируса спровоцировала глубокий политический кризис внутри Евросоюза, который в будущем будет только обостряться. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Бездействие Брюсселя

Налаженное сотрудничество между членами Европейского союза позволило им оперативно и эффективно решить многие проблемы, которые были связаны с пандемией нового типа коронавируса, не обращаясь за помощью к Брюсселю. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что реакция на кризис со стороны властей отдельных государств была значительно быстрее и эффективнее, чем реакция со стороны общеевропейского центра.

«Очень важными оказались контакты между странами внутри ЕС, ведь многие проблемы были решены именно на основе сотрудничества правительств, а не решений под эгидой Брюсселя», — пояснил Сийярто.

Напряжение внутри ЕС

Как отметил Алексей Албу, заявление главы венгерского внешнеполитического ведомства свидетельствует о росте напряженности внутри Европейского союза.

«В процессе глобального экономического кризиса, усиленного пандемией COVID-19, доходы государств значительно уменьшились. Это связано с дефектом рыночной модели экономики, при которой работа предприятий основана на возможности продавать свою продукцию. Соответственно, когда рынок насыщается каким-либо товаром, происходит падение спроса и, как следствие, снижение производства. В свою очередь снижение производства приводит к уменьшению поступлений в бюджеты государств, а значит к урезанию различных программ, в том числе социальных», — объяснил причину разногласий Алексей Албу.

По мнению эксперта, именно экономические проблемы стран-участниц Евросоюза приводят к уменьшению финансирования общеевропейских надгосударственных институтов и снижению их работоспособности.

«Для решения глобальных проблем, стоящих перед Европейским союзом, нужны ресурсы, которых с каждым годом становится меньше. Это неизбежно приведет к тому, что разногласия между странами-участницами ЕС будут расти. Сегодня господин Сийярто озвучил проблему, которую можно перефразировать так: Венгрия, как и другие страны, не дождалась помощи из центра и осталась один на один с пандемией», — заключил Алексей Албу.

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