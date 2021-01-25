В России упростят вакцинацию от COVID-19, чтобы успеть до третьей волны пандемии

Президент России Владимир Путин еще 13 января поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса COVID-19. Однако к настоящему моменту массовая вакцинация только на подходе, а темпы прививок в стране отстают от производства готовой вакцины.

Почему так происходит? И есть ли надежда изменить ситуацию в ближайшее время? Об этом — в материале ФАН.

800 тысяч вакцинированных

Интерактивную информацию о ходе вакцинации в мировом масштабе сегодня можно наглядно получить с сайта новостного агентства Bloomberg, которое обновляет информацию о прогрессе вакцинации в разных странах непосредственно из своих лент. Информация эта хоть и оперативная, но все-таки предварительная и неточная: проводящие вакцинацию страны готовят детальные официальные отчеты для ВОЗ по отдельной процедуре и публикуют их со значительным временным лагом.

Из интерактивной карты Bloomberg можно почерпнуть немало интересного. Например, что лидером мировой гонки в относительных цифрах сегодня является крошечный Израиль: там привили всего 3,6 млн людей, но в пересчете на всех жителей страны это дает самую высокую цифру — 41 привитый на 100 человек. Вслед за Израилем следуют Объединенные Арабские Эмираты (23 привитых на 100 чел.) и крошечные Сейшельские Острова, где относительная доля привитого населения составляет уже 19%

Эти страны наиболее близко подошли к так называемому «коллективному иммунитету» в рамках целой страны, который позволяет за счет высокой доли вакцинированных пресекать широкое распространение вируса. Для России такой показатель определен в 68,6 млн человек — что составляет 60 вакцинированных на 100 жителей страны, без учета уже переболевших и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Такие данные прозвучали на брифинге заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, который прошел 18 января.

На сегодняшний день Россия находится еще очень далеко от заявленной цифры. В нашей стране привито нарастающим итогом около 0,8 млн человек, что дает 0,55 вакцинированных на 100 россиян — меньше 1% вместо необходимых 60%.

Конечно, на фоне лидеров мировой вакцинной гонки показатели России выглядят скромно: по относительному показателю мы пока отстаем от большинства западноевропейских стран, где уже перешагнули психологически важную отметку в одного вакцинированного на 100 человек. Хотя в некоторых западноевропейских странах, например в Нидерландах, относительные показатели находятся на российском уровне. В абсолютных же цифрах три лидирующих места занимают США, Китай и Великобритания — там, по состоянию на сегодня, привито 22, 15 и 6,8 млн людей, соответственно. Причем в этих странах прививки идут впечатляющими темпами: так, в Штатах за прошедшие выходные привили около 1 млн человек.

Так что же, вакцинная гонка Россией проиграна, и российские граждане остались беззащитны перед инфекцией? Нет, не все так печально, хотя работы предстоит немало.

Миллионы доз на складах

Согласно информации НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в конце 2020 года на российских складах совокупно находилось около 0,5 миллиона готовых к использованию доз первой зарегистрированной и разрешенной к применению вакцины «Спутник V». Подчеркнем, такая цифра фигурировала уже после отправки 300 тысяч доз этой вакцины в Аргентину.

20 января на выступлении министра здравоохранения Михаила Мурашко в Совете Федерации прозвучала новая цифра: российские предприятия к этой дате произвели уже 6,5 млн доз. Опять-таки, экспорт никак не ограничивал и не ограничивает поступление препарата в регионы: как было заявлено, в январе готовы к отправке в субъекты федерации 2,1 млн доз, а в феврале эта цифра увеличится до 5,17 млн.

Таким образом, производство вакцины в России идет с сильным опережением процедуры вакцинации. И это неудивительно: на сегодняшний день производством «Спутника V» занимаются уже четыре крупнейших фармацевтических предприятия — «Генериум», «Биокад», «Биннофарм» и «Р-Фарм». Совокупно, с учетом существующих и уже вводящихся в эксплуатацию мощностей, эти компании могут обеспечить производство 5–6 млн доз вакцины ежемесячно. Так что даже на уже задействованных мощностях производство нужного количества доз можно достичь еще до конца этого года.

Кроме того, стоит вспомнить, что «Спутник V» — это лишь первая зарегистрированная в России вакцина. В ближайшее время для гражданского применения станет доступна вторая зарегистрированная вакцина — «ЭпиВакКорона», которую разработал ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора. Ее к концу декабря произвели 50 тысяч доз, а в январе производство должны минимум удвоить.

В феврале, как ожидается, должна пройти регистрация третьей противоковидной вакцины, которую сделали ученые ФНЦ им. Чумакова РАН, — и сразу же начнется ее промышленное производство. С этой вакциной проблем перехода к объемному производству возникнуть не должно — научный центр обладает мощной производственной базой, а его руководство заявляло, что будет выпускать по 10 млн доз препарата в год.

Наконец, есть планы создания совершенно нового производства вакцин в России. «Сбербанк» и уже упомянутый «Р-Фарм» строят на базе инновационного центра «Сколково» специализированный завод с производственной мощностью до 10 млн доз вакцины в месяц (!), который сможет полностью закрыть потребность России до прихода третьей, осенней волны заболевания.

Так почему же мы сегодня видим такой неприятный провал в цепочке вакцинации: произведено уже 6,5 млн доз, а привито всего 0,8 млн россиян?

Дистрибуция, поликлиники и… желание людей

До сих пор для объяснения разницы между производством вакцины и вакцинацией населения использовалось утверждение, что вакцину якобы не успевают привозить в российские регионы из-за жестких требований к хранению и транспортировке.

В действительности же пенять на какие-то особые условия для вакцины не стоит: уже сейчас «Спутник V» гораздо проще в транспортировке и хранении, чем, например, изделие компании Pfizer: ему необходимы лишь –18 Сº, вместо –70 Сº для конкурента. Причем уже в ближайшее время требования к транспортировке будут значительно облегчены: как показали исследования, «Спутник V» сохраняет свое качество даже при длительном хранении в условиях обычного бытового холодильника, то есть при температурах +2 Сº — +4 Сº.

До сих пор узким местом тут было скорее непосредственное применение вакцины против COVID-19 — индивидуальные уколы в поликлиниках по всей России. Таковых, по состоянию на конец декабря, во всей стране делали лишь 30 тысяч в неделю — больше просто не успевали. Это было гораздо больше, чем в конце ноября, на старте гражданской кампании вакцинации, когда за неделю прививали всего несколько тысяч по всей стране, но по-прежнему недостаточно.

Нетрудно подсчитать, что с такой динамикой население России можно будет вакцинировать до необходимого уровня только к 2025 году. Поэтому сейчас основным вопросом становится наращивание усилий именно в «концевом» звене, которое отвечает за прививки на местах. Вот почему в упомянутом выступлении министра здравоохранения было сказано, что сейчас усилия будут сосредоточены именно на процедуре непосредственной вакцинации, которая станет максимально простой и доступной.

Но тут российские медики рискуют столкнуться еще с одним фактором — нежеланием российских граждан добровольно идти в поликлинику или пункт прививки для самой процедуры. Недавнее исследование ВЦИОМ показало удивительный факт: собираются делать прививку лишь 38% россиян, что составляет только 2/3 от необходимого уровня коллективного иммунного ответа. А 62% наших сограждан прививаться не хотят!

Причем число тех, кто готов прививаться, составляет 44% в возрастной группе от 45 до 59 лет и 49% в группе старше 60 лет. Стоит напомнить, что именно последняя группа уязвима для вируса — смертность в ней может достигать нескольких процентов от заболевших. Среди молодых россиян в возрасте 25–34 лет доля нежелающих делать прививку и вовсе запредельна — около 70%.

Успеть до третьей волны

Итак, в наихудшем варианте развития событий большая часть российских граждан сможет получить вакцину от COVID-19 уже к концу 2021 года, а в наилучшем варианте, с учетом запуска новых мощностей по производству вакцины и регистрации новых вакцин, — к середине года. Таким образом, требуемый параметр — 60 вакцинированных на 100 человек населения — вполне реально достичь еще до прихода третьей волны коронавируса.

Это означает, что нынешнюю, зимне-весеннюю волну нам придется переживать, как и первый приход коронавируса, в основном профилактикой и консервативным лечением. Впрочем, такая же ситуация наблюдается и в большинстве стран Запада кроме Израиля, никто и близко не подошел к формированию коллективного иммунного ответа с помощью вакцинации.

Как мы поняли, узкое место здесь — применение вакцины на местах. Процедура прививки должна стать максимально простой и доступной — только тогда можно будет говорить о миллионах привитых и формировании надежного коллективного иммунитета. В целом, следует продолжать разъяснительную кампанию среди населения РФ: если процент неприятия вакцинации сохранится на декабрьском уровне, то эта задача не будет достигнута.

Так что до третьей, осенней волны коронавируса у нас есть как минимум около 10 месяцев. И в наших общих интересах — использовать это время максимально эффективно.