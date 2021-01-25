Художники народных промыслов выступили против затрагивающего их законопроекта

Новый законопроект о народных художественных промыслах (НХП) готовится к внесению в Государственную думу РФ. Представители отрасли считают, что поправки угрожают развитию культуры народов страны. Они полагают, что, с одной стороны, документ заменяет искусство России промышленным подходом. Некоторые промысловики считают, с другой стороны, что реформа может привести к излишней бюрократизации отрасли.

О том, почему правительственная инициатива разобщила художников и законодателей, читайте в материале ФАН.

Создать условия для развития промыслов

Ушедший 2020 год оказался очень непростым для большинства отраслей экономики. Не стали исключением и народные промыслы, которым пришлось буквально выживать из-за отсутствия сбыта и сокращения турпотока. Для помощи отрасли Минпромторг РФ в прошлом июне представил проект федерального закона о народных художественных промыслах. Инициатива, в частности, направлена на охрану интеллектуальной собственности и уникальных традиций НХП, так как в действующем законодательстве подобные положения отсутствуют. Помимо этого, документ также предполагает создание экономической модели, которая позволит предприятиям НХП выплачивать достойную зарплату мастерам и обеспечивать продажи изделий.

В декабре данный законопроект направили в правительство России. При этом документ могут внести на рассмотрение Госдумы уже в течение весенней сессии, рассказала ФАН вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Парламентарий пояснила, что временная комиссия Совфеда провела большую работу над обновленной редакцией действующего закона о НХП. Совместно с федеральными министерствами, регионами руководителями крупных предприятий и представителями профильных ассоциаций подготовлено и передано в Минпромторг более 120 замечаний и предложений к законопроекту.

В результате в документе определены основные цели и направления государственной политики в сфере НХП, установлен конкретный перечень мер по ее реализации, введены новые понятия «творческая мастерская народных художественных промыслов», «центр народных художественных промыслов».

Как отметила Карелова, особенно важно, что на федеральном и региональном уровнях предусматриваются меры государственной поддержки организаций НХП, усиливается социальная защита мастеров и молодых специалистов. Все эти меры будут способствовать привлечению кадров в отрасль и повышению ее привлекательности для молодых людей.

«В России отрасль насчитывает 420 организаций в 65 регионах, — сказала вице-спикер. — Главная задача на сегодня — не просто сохранить эти предприятия, а создать условия для развития промыслов на всей территории страны, повысить их конкурентоспособность и качество. Кроме того, важно сформировать благоприятный инвестиционный климат и привлечь бизнес в эту сферу. Именно на достижение этих целей направлен законопроект».

Документ разрушит систему НХП

При этом представители НХП сомневаются в эффективности нового законопроекта. Они утверждают, что разработанный документ в завуалированной̆ форме направлен на слом и разрушение системы НХП России. Так, инициативная группа, состоящая из художников, ремесленников и мастеров Гжели, направила в комитет Госдумы по делам национальностей письмо с просьбой остановить прохождение законопроекта в нижней палате. Документ есть в распоряжении ФАН.

«Народные художественные промыслы нуждаются в законе, помогающем развитию промысловых территорий на основаниях, не разрушающих их историю, культуру, традиции, экологию, и исходящих из интересов людей, проживающих здесь, а значит, исходя из интересов государства, — написали общественники. — Такой подход единственно плодотворный, который только и может дать долгосрочную перспективу развитию бизнеса, туризма и экономики. В противном случае мы получим другую историю, в которой уже завтра придется забыть о народных художественных промыслах».

Глава профильного комитета Госдумы Валерий Газзаев, на имя которого пришло это письмо, сообщил ФАН, что направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову. Депутат попросил изложить позицию ведомства по обращению инициативной группы. ФАН также направил в Минпромторг России соответствующий запрос.

«Заявители выразили обеспокоенность в связи с новым законодательным регулированием, которое предлагает ввести для отрасли Минпромторг, — сказал Газзаев. — Для комитета по делам национальностей тема сохранения народных художественных промыслов народов страны является одной из важнейших и значимых. Задачи государственной поддержки, развития и сохранения богатейшего историко-культурного наследия наших народов включены во все документы стратегического планирования государственной национальной политики».

Законодатель подчеркнул, что отрасль народных художественных промыслов требует особого внимания и поддержки со стороны государства. Важно, чтобы позицию энтузиастов художников, заслуженных мастеров своего дела услышали разработчики законопроекта, заметил он.

«Комитет будет держать на контроле эту тему и уже обратился в Минпромторг с соответствующим запросом, — добавил депутат. — На наш взгляд, необходимо широкое профессиональное обсуждение такой законодательной инициативы. Нам нельзя допустить тех возможных негативных последствий, о которых говорят авторы коллективного обращения».

Полностью пересмотреть подход

Архитектор и художник декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Сергей Карпухин в беседе с ФАН заявил, что законопроект «явно идет не от интересов промысловых исторических территорий». Он пояснил, что промышленный подход, который предлагают авторы документа, совершенно недопустим в той отрасли, где главную решающую роль играет ручной труд и творчество.

«Художественному творчеству остается очень мало места, потому что вводится промышленный подход к промыслу, — сказал эксперт. — Дизайнеры, которые ничего не смыслят в народных промыслах, набегами сюда приезжают, делают какие-то глупости и выдают это за коллаборацию с народным промыслом. Одно это слово чего стоит — коллаборация. Вместо того чтобы заниматься творением, они занимаются коллаборациями».

Карпухин убежден, что следует провести анализ состояния народно-художественных промыслов, посоветоваться с людьми, живущими здесь и работающими, сохраняющими эти традиции.

«Надо работать экспертам, чтобы правильно делать предложения, надо работать над большим документом, — заметил он. — Прежде всего, нужно обратиться к тем художникам, которые живут на промысловых территориях, а не уничтожать и не гоняться за их прибылями, которых, в общем-то, нет».

Возмущения законопроектом вызваны тем, что он готовился без участия организаций промыслов, добавил замдиректора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Долгов. Он объяснил ФАН, что сфера народного искусства является культурным наследием нашей страны, которую нужно беречь.

«Мы считаем, что этот вопрос требует серьезного обсуждения и компетентной оценки, — сказал почетный член Российской академии художеств. — Исходя из того, как этот текст создавался, Минпромторг не хочет вести никакую дискуссию, хочет только добиться своей односторонней позиции. Идет втягивание сферы народных промыслов в какие-то креативные проекты, по которым тоже пока ничего непонятно. Минпромторг предлагает, чтобы дизайнеры пришли с улицы на промыслы, стали создавать какие-то новые изделия, которые якобы нам помогут что-то продавать».

Долгов также убежден, что введение понятия «саморегулирования», саморегулированных организаций (СРО) и жестких стандартов, которым должны все участники этой сферы деятельности следовать, категорически недопустимо. Нет необходимости вводить жесткие стандарты в сферу народных промыслов, которая представляет из себя очень узкий сегмент участников, заметил он.

«Главная задача — проинформировать людей, что такое народные промыслы, начиная с детского дошкольного образования, — сказал эксперт. — Наших людей надо с детства готовить к жизни и говорить, что Россия имеет самобытные черты, и они выражаются через простые вещи, которые существуют только на нашей земле, и тем самым мы отличаемся от других прочих народов».

Отметим, что в июне прошлого года в Совете Федерации была создана временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России, которую возглавила Галина Карелова. В 2020 году комиссия провела мониторинг федерального законодательства, нормативной базы регионов, мер государственной поддержки, состояния социально-экономического развития территорий, где расположены предприятия НХП.