Куратор цветных революций Бильдт поддерживает незаконные акции Навального

Проведение незаконных акций в России 23 января и требование освободить Алексея Навального одобрил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт. Его мнение могло остаться незамеченным среди десятков высказываний западных политиков, если не одно «но». Бильдт имеет репутацию вербовщика ЦРУ США и ранее был замечен в кругах технологов цветных революций. С ним поддерживает отношения лояльный ФБК (признан иноагентом) Владимир Милов и ранее контактировал сам Навальный. Ретрансляция позитивного отношения к беспорядкам в России в западное сообщество может быть признаком наличия иностранного вмешательства во внутренние дела РФ или антироссийской информационной кампании.

Соло в «антироссийском хоре»

Незаконные акции в РФ 23 января, протекавшие с провокациями, повреждением госимущества и применением насилия к полицейским, сопровождались одобрительными комментариями западных политиков и госведомств. Так, Госдеп США на официальном сайте обнародовал заявление, в котором осудил правоохранительные органы РФ за исполнение обязанностей по наведению порядка. В Соединенных Штатах действия силовиков охарактеризовали следствием репрессивности государства и заявили, что у митингующих есть право выражать мнение. И это при том, что митинги у Капитолия в начале января в США силовики разгоняли с автоматами в руках, а сам Байден именовал протестующих экстремистами, напавшими на «цитадель свободы». В Европе не остались безучастными. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с задержаниями нарушителей, хотя в ЕС на митингах бунтарей, в том числе применяющих насилие к полицейским, разгоняют водометами и нелетальным вооружением. Схожую позицию озвучил Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, потребовав отпустить задержанных и назвав незаконные акции мирными. Насколько они были мирными, можно судить, например, по выбитому глазу протестующими водителя машины ФСБ или по состоянию здоровья противника Навального, избитого толпой за выражение своего мнения. Высказался также бывший посол США в РФ Майкл Макфол, поддержав нарушителей и через тегирование создание «Свободной Навальнии».

Среди многих западных политиков, выразивших свое мнение об акциях 23 января, был в том числе бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт. В своем Twitter он публиковал сообщения о ситуации в регионах. Бильдт пытался сохранить объективность через нейтральные комментарии. Однако заинтересованность и одобрения скрыть не удалось. Это видно по факту ретвитов сообщений об акциях только с источников штабов Навального и ФБК (например, Любови Соболь), отличающихся ангажированностью, а также по поддержке последнего «расследования» основателя ФБК.

Примечательно, но шведский политик также выказал предположение, что произошедшее в России подстегнет митингующих в Белоруссии.

Мнение Карла Бильдта могло бы остаться незамеченным в общем антироссийском хоре западных политиков, если бы не упоминания о его контактах с американской разведкой и наличием отношений с ФБК. Эти факты выдают в нем лицо, заинтересованное в протестах в РФ.

Агент в контакте с Навальным и Миловым

На нюансы биографии Карла Бильдта ранее неоднократно обращало внимание издание Aftonbladet. Иностранное СМИ публиковало множество расследований о политике, в том числе о его работе на США, и коррупционных скандалах. В частности, ранее шведское СМИ с отсылкой на имеющееся в распоряжении досье писало, что Бильдт работает в проамериканском векторе, поддерживая политический курс НАТО. Сотрудничество с США началось еще в 1973 году, когда будущему главе МИД Швеции было всего 23 года. По данным Aftonbladet, он был завербован разведкой США (политконсультантом Карлом Роувом) и работал в рамках программы International Visitors, направленной на противостояние коммунизму и поддержке НАТО. В последующие годы «американский вектор» был реализован на практике. Бильдт получил репутацию антироссийского политика, а в определенных кругах именуется «кровавым шведом» за поддержку натовских бомбардировок Югославии и одобрение военных действий на Балканах. Более того, политик открыто выступает за использование военной силы против современной России, считая политику РФ агрессивной. Неоднозначное отношение к «кровавому шведу» на Украине — там его считают «адвокатом американского вмешательства» и сторонником Майдана.

Шведский политик поддерживает тесные контакты с российской оппозицией. Например, с Владимиром Миловым, о чем ранее писал портал «Блок». Кроме того, Карл Бильдт контактировал с самим основателем фонда Алексеем Навальным. «Вести.ru» публиковали сюжет о тайной встрече блогера с кураторами цветных революций из Европы в марте 2016 года в отеле «Меркурий». Вывод о «политической подоплеке» встречи СМИ сделало на основе анализа присутствующих. В окружении Бильдта, считающегося агентом ЦРУ, были замечены: болгарский политолог Иван Крыстев и сторонница митингов оппозиции в РФ Кармен Клодин, отличившиеся антироссийской риторикой.

Вмешательство?

Косвенное одобрение акций 23 января с намеком на критику властей РФ в контексте возможной принадлежности к ЦРУ, антироссийских взглядов, выявленных контактов с российской оппозицией формируют подозрения в том, что Бильдт может быть участником западной информационной кампании по дискредитации РФ и государства в целом. В свою очередь это может являться признаком иностранного вмешательства.

Цель кампании с учетом уже озвученной позиции организаций и стран Запада, а также более раннего опыта взаимоотношений России со странами мира по теме демократии и оппозиции простая — создать условия для введения санкций на фоне ареста Навального в рамках идущей внешнеполитической борьбы. По этой причине важно распространять негатив о ситуации в РФ, ретранслировать мнение оппозиционеров, критикующих Кремль.

О возможности реализации такого сценария ранее в беседе с ФАН рассказывал экс-сотрудник спецслужб, доктор политических наук и профессор МГУ Андрей Манойло. Из его слов следует, что накануне возвращения Навального в Россию сформировалась ситуация, из которой уже было ясно: блогера арестуют, что даст возможность ПАСЕ и другим международным площадкам объявить его политическим узником и принять любую резолюцию. Есть вероятность, что именно для разыгрывания подобной комбинации Германия отпустила блогера в РФ, рассказывал эксперт, в том числе о введении санкций. Отметим, после помещения Навального в СИЗО на 30 суток развитие ситуации пошло по этому направлению. Например, Европарламент принял резолюцию из-за ареста Навального, потребовав от ЕС «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2», а также усилить ограничительные меры против Москвы.

Напомним, ранее председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявлял, что к незаконным акциям 23 января причастны специалисты из иностранных государств. Для привлечения россиян к участию в несогласованной акции использовались зарубежные цифровые платформы. Влияние также оказывалось на несовершеннолетних, их участие в незаконных акциях не допускается ФЗ «О митингах» и наказывается по КоАП РФ.