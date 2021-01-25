Зеленский потребовал от Франции наказать виновных в нападении на украинца

Киев, 25 января. Президент Незалежной Владимир Зеленский потребовал наказать виновных в нападении на украинского подростка в Париже. Об этом он написал в Telegram-канале.

Вопиющий случай произошел 15 января. Группа из порядка десяти человек напала на 14-летнего мальчика и жестоко избила его. Юношу госпитализировали с тяжелыми травмами черепа. Украинец до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Зеленский потребовал привлечь виновных к ответу. Он назвал это вопросом цивилизованности, так как в любой стране подобный инцидент заслуживает жесткой реакции властей. К ситуации привлечено посольство Украины во Франции. Киев намерен стимулировать расследование нападения.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что Зеленский пригласил нового президента США Джо Байдена посетить Украину. Об этом он написал в Twitter.

Журналисты НСН писали, что Украина и Евросоюз пересмотрят Соглашение об ассоциации.