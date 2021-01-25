Губерниев жестко осадил посмеявшегося над сборной России норвежского лыжника

Москва, 25 января. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на едкое высказывание лыжника Эмиля Иверсена из Норвегии в адрес сборной России на этапе Кубка мира в Лахти.

Иверсен, комментируя победу норвежцев в эстафете в финском городе, посмеялся над сборной России. Первая команда была дисквалифицирована из-за неспортивного поведения Александра Большунова. Вторая заняла третье место.

Губерниев жестко осадил Иверсена и подчеркнул, что Большунов по своему таланту и трудолюбию превосходит лыжника и всех его коллег по команде вместе взятых.

«Поэтому я рассчитываю, что Саша ***** Иверсена обыграет на чемпионате мира», — цитирует его «ПолитРоссия».

Ранее мужская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.