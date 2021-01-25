Совместный военный комитет «5+5» отказался продлевать сроки вывода наемников из Ливии

Сирт, 25 января. Совместный военный комитет (СВК) «5+5» провел экстренное заседание, в ходе которого отказался продлевать сроки вывода иностранных войск и наемников из Ливии, сообщает местный канал Ljbc.

Крайней датой переброски боевиков незаконных вооруженных группировок из страны являлось 23 января, однако этот пункт женевских соглашений так и не был выполнен.

Члены СВК во время встречи призвали все стороны ливийского кризиса предпринять необходимые меры по реализации условий договора и режима постоянного прекращения огня, в частности, вывод иностранных войск и наемников с территории североафриканского государства.

Присутствие зарубежных боевиков в Ливии продолжает представлять серьезную угрозу данному политическому процессу, считают представители ООН.

Накануне глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб выступил с заявлением, что Совместный военный комитет «5+5» может продлить сроки вывода иностранных сил и наемников с территории страны на три месяца — до 23 апреля 2021 года.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил о необходимости репатриации незаконных вооруженных бандформирований из североафриканского государства.