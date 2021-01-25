Легализация оружия на Украине может угрожать пенсионерам и детям

Киев, 25 января. Вопрос легализации оружия на Украине должен быть урегулирован на законодательном уровне. Об этом сообщил замглавы Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

По словам эксперта, закон о легализации оружия на Украине скорее всего принят не будет. По данным исследований, около 80% граждан не поддерживают оружейный проект. Люди не доверяют друг другу, поэтому боятся увеличения количества оружия на руках, добавил Петренко.

Однако, если законопроект все-таки будет принят, украинское общество не столкнется с глобальными изменениями. В стране не появится больше людей с оружием. Скорее всего, те граждане, у которых уже есть вооружение, просто пополнят свой арсенал.

«После принятия этого закона несколько изменят свое поведение преступники — они будут нападать больше на тех, у кого точно не будет оружия, то есть на детей, пенсионеров и малообеспеченных людей» — добавил Петренко.

Федеральное агентство новостей сообщало, что ультраправые группировки грозят президенту Украины «вооруженным майданом».

Киев ранее предупредили о смертельной опасности «украинизации», передает НСН.