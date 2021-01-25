Юрий Лоза рассказал о роли Владимира Высоцкого в своем творчестве

Композиция памяти советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого тронула слушателей до слез. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам автор песни, певец и композитор Юрий Лоза.

По случаю 83-й годовщины со дня рождения всенародно любимого исполнителя собеседник вспомнил о том, где и как его застало известие о кончине артиста.

«Это было на юге, на гастролях. Мы сидели вечером на берегу моря, после концерта отдыхали. Вдруг приходит человек и говорит: «Вы знаете, Высоцкий умер». Меня так поразила эта новость, что, как только я узнал об этой трагедии, я пошел в номер и написал песню «Памяти Высоцкого». На следующий день я ее пел. Половина зала ревела», — рассказал музыкант.

Юрий Лоза вспомнил также о своем участии в вечере памяти барда.

«Я был на телепередаче по случаю 60-летия со дня рождения Высоцкого. Пока больше не приглашали», — сообщил композитор.

Кроме того, он рассказал еще об одной своей композиции, неразрывно связанной с именем советского поэта.

«У меня еще есть песня «Горная лирическая» на стихи и музыку Высоцкого. Я сделал свою аранжировку», — поделился Юрий Лоза.

Ранее певец раскритиковал российских артистов за несмешные выступления, посвященные теме празднования Нового года. В частности, он обвинил писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна в зачитывании анекдотов из Интернета.