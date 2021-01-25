ФБК получил еще 2,5 млн рублей на биткоин-кошелек за незаконные митинги

На биткоин-кошелек менеджера проектов ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова на следующий день после митингов 23 января поступил крупный перевод, который может являться частью оплаты за организацию несогласованных акций протеста.

Накануне, 24 января, биткоин-кошелек одного из ближайших соратников Алексея Навального пополнился почти на 2,5 миллиона рублей. Примечательно, что такая крупная сумма поступила на счет Волкова после проведения незаконных митингов в поддержку блогера в минувшую субботу.

Стоит отметить, что 22 и 23 января команда Навального получила сразу несколько переводов. Самыми крупными оказались на 2,1 и 2,4 миллиона рублей. В общей сложности за несколько дней до митинга на кошелек менеджера проектов было начислено порядка 6,5 миллиона рублей.

Сам Волков в воскресном эфире на своем YouTube-канале заявил, что за минувшую неделю сторонникам блогера перевели около 8 миллионов рублей. Причем один биткоин (2,5 млн рублей) прислал бизнесмен Евгений Чичваркин, о чем лично сообщил Волкову. Однако ранее предприниматель объяснял, что средства, которые он переводит на нужды «Фонда борьбы с коррупцией», ему не принадлежат. Он собирает «пожертвования» с желающих поддержать команду Навального, после чего перечисляет их ФБК.

«Многие люди боятся напрямую переводить, потому что опасаются, что эти пожертвования буду отслежены, и очень многим удобно из-за границы за границу переводить. Это удобно для большинства — некая буферная зона. У меня хорошая репутация, все знают, что я не украду эти деньги, что они точно пойдут на эти две нужды», — заявил Чичваркин в интервью «Коммерсанту».

Предприниматель также утверждал, что ежедневно пересылает Алексею Навальному и его организации по 100 тысяч рублей от тех, кто хочет поддержать деятельность ФБК анонимно.

Напомним, Леонид Волков уже анонсировал новые несанкционированные акции протеста в ближайшие выходные. Очевидно, в течение недели на счет менеджера проектов ФБК будут поступать новые переводы, которые могут являться оплатой за организацию незаконных митингов и беспорядков в российских городах.