Старший ребенок ревнует к младшему: советы психолога для родителей

Когда в семье, где уже есть один ребенок, рождается второй, у старшего может появиться чувство ревности. Психологи утверждают, что это вполне естественное явление, даже если ребенок растет в любящей семье и с нетерпением ждет рождения братика и сестрички.

Если ребенок никак не проявляет эту ревность, это может свидетельствовать о том, что он затаил ее внутри себя.

Корреспондент ФАН поговорил с детским психологом Натальей Наумовой и узнал, как родители могут помочь старшему ребенку избавиться от чувства ревности к младшему брату или сестре.

«Старший ребенок всегда ревнует к младшему, потому что он был единственным в семье, его сильно любили, внимание уделялось только ему со стороны всех родственников», — объясняет психолог.

По ее мнению, когда старший ребенок наблюдает за тем, как в его коляску уже садится другой, это подталкивает его на мысли, что родители его разлюбили.

«Чтобы такого вывода не произошло, очень важно старшему ребенку уделять достаточно много внимания. Важно с ним разговаривать, интересоваться его чувствами и переживаниями, объяснять, что он — самый любимый старший ребенок в семье», — рассказала собеседница ФАН.

Психолог советует родителям не допускать сравнения старшего ребенка с младшим.

«Нужно, чтобы все было по-честному. Не всегда есть возможность давать всем детям одинаковое, в такой момент необходимо обговорить это с ребенком и объяснить, что он получит то же самое, но чуть позже», — добавила Наталья Наумова.

Она уверена, что ребенку важно чувствовать справедливость. Родителям ни в кое случае нельзя создавать таких ситуаций, когда старший ребенок начинает сомневаться в том, что их с братом или сестрой любят не одинаково.