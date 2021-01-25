Старший ребенок ревнует к младшему: советы психолога для родителей

Когда в семье, где уже есть один ребенок, рождается второй, у старшего может появиться чувство ревности. Психологи утверждают, что это вполне естественное явление, даже если ребенок растет в любящей семье и с нетерпением ждет рождения братика и сестрички.
Если ребенок никак не проявляет эту ревность, это может свидетельствовать о том, что он затаил ее внутри себя.
Корреспондент ФАН поговорил с детским психологом Натальей Наумовой и узнал, как родители могут помочь старшему ребенку избавиться от чувства ревности к младшему брату или сестре.
«Старший ребенок всегда ревнует к младшему, потому что он был единственным в семье, его сильно любили, внимание уделялось только ему со стороны всех родственников», — объясняет психолог.
По ее мнению, когда старший ребенок наблюдает за тем, как в его коляску уже садится другой, это подталкивает его на мысли, что родители его разлюбили.
«Чтобы такого вывода не произошло, очень важно старшему ребенку уделять достаточно много внимания. Важно с ним разговаривать, интересоваться его чувствами и переживаниями, объяснять, что он — самый любимый старший ребенок в семье», — рассказала собеседница ФАН.
Психолог советует родителям не допускать сравнения старшего ребенка с младшим.
«Нужно, чтобы все было по-честному. Не всегда есть возможность давать всем детям одинаковое, в такой момент необходимо обговорить это с ребенком и объяснить, что он получит то же самое, но чуть позже», — добавила Наталья Наумова.
Она уверена, что ребенку важно чувствовать справедливость. Родителям ни в кое случае нельзя создавать таких ситуаций, когда старший ребенок начинает сомневаться в том, что их с братом или сестрой любят не одинаково.
«Нужно искать компромиссы, тогда ребенок понимает, что с его мнением считаются и к нему прислушиваются. Если не соблюдать эти правила, такой ребенок будет расти в обиде, а потом появятся драки между детьми», — резюмировала психолог.