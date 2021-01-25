Вячеслав Добрынин в 75-летний юбилей раскрыл свою главную мечту

Советский и российский композитор, певец Вячеслав Добрынин в свой 75-летний юбилей признался ФАН, что не строит планов на будущее из-за пандемии, а мечтает лишь застать время, свободное от коронавируса.

Народный артист России в эксклюзивном интервью рассказал, как будет праздновать свой юбилей, поделился счастливыми воспоминаниями об учебе в МГУ и объяснил, почему перестал следить за современными исполнителями.

«Не похож на юбилей — нет ни радости, ни ликования»

— Вячеслав Григорьевич, в одном из интервью вы говорили, что ненавидите юбилеи. Хотелось бы узнать: вы до сих пор придерживаетесь такого мнения, или что-то поменялось?

— Я еще больше утвердился, потому что этот юбилей, в частности, совпал с той обстановкой, которая вокруг нас происходит. Всем понятно, что происходит, и мне не повезло. Этот юбилей запомнится тем, что он был окружен заразой, которая не позволяет мне ни радоваться юбилею, ни собирать близких друзей, которые болеют или сейчас после болезни.

И вроде, казалось бы, юбилей, но в то же время он не похож на юбилей — нет ни радости, ни ликования, ни какой-то поддержки близких людей, потому что им тоже не до веселья. Мне просто не повезло. В этот юбилей произошли страшные события, которые запомнятся, а другое не запомнится.

— 25 января — это еще и День студента, а вы являетесь выпускником МГУ. Что для вас значат годы студенчества в университете, что они дали вам?

— Это долго объяснять. Они дали нормальную радость того, что я студент, что учусь в очень серьезном вузе, который мало того, что престижный, он международный. Там было очень много иностранцев, с которыми мы как-то сдружились. Потом организовали совместный ансамбль, было нам всем весело, и учеба проходила под знаком дружбы, хороших взаимоотношений. И сама по себе учеба в этом вузе дала мне многое, преподавание было на высшем уровне, и все было хорошо.

Я годы студенчества вспоминаю не просто охотно, а с любовью. Было много друзей. Ну и Татьянин день тем более, потому что этот день — студенческий праздник. У меня осталось много знакомых Татьян, о которых я вспоминаю добрым словом. Поэтому день Татьяны и День студенчества — это со знаком плюс.

Более того, в отличие от моего юбилея, с чего мы начали разговор, это вызывает по-настоящему светлые воспоминания. А вот юбилей я буду вспоминать скорее с тем, что происходило в это время в наших жизнях. Надеюсь, скоро это все пройдет, и мое мнение изменится в пользу того, что мы перешли из одного состояния в другое, к лучшему, и жизнь восторжествовала. Вот, собственно, и все.

— Я слышала, что в молодости вы были очень большим битломаном. Хотелось бы узнать ваши любимые песни The Beatles? Кто ваш любимый участник ливерпульской четверки?

— Я самый известный битломан, и нас осталось всего несколько людей в Москве и в Питере. Там Николай Васин (коллекционер, писатель-историограф, создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles. — Прим. ФАН) ушел из жизни, он возглавлял круг битломанов. Ну, от битломана услышать, какая песня любимая, это невозможно — все любимые. А какой-то конкретный битл… Я был «леннонистом».

«Хотя бы чуть-чуть застать время, которое свободно»

— Ваш последний альбом «Все мимолетно» вышел в 2013 году. В одном из интервью вы подчеркнули, что сочинили этот альбом сами от начала до конца и посетовали на современную молодежь, которая выпускает в-основном перепевки, ремиксы, кавер-версии. Может быть, вы все же следите за творчеством кого-то из современных музыкантов?

— Знаете, я уже перестал следить за этим, просто потому что это неинтересно. Поэтому ответить на вопрос, кто нравится, а кто не нравится, я не могу, потому что я не знаю современную музыку. Знаю отдельных исполнителей, причем это даже не фамилии, это клички, это какие-то такие непонятные прозвища. Что-то типа Моргенштерна.

Они ненастоящие, создают не музыку, а кавер-версии, потому что музыкой это назвать нельзя, это все что-то другое. Поэтому я этим не интересуюсь, как, впрочем, и мои сверстники, с которыми я по жизни связан. Оценку дать не могу. А не знаю, потому что не хочу знать...

— Что насчет планов на будущее: концертов, выпуска новых песен?

— В планах — хотя бы пожить, несмотря на эту заразу вокруг и всю пандемию. Хотя бы чуть-чуть застать время, которое свободно. Чтобы мы пережили это и жили, как прежде, каким-то благополучным образом в надежде на лучшее будущее. Я сказал банально, но это правда.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова композитора Вячеслава Добрынина, который назвал современных звезд шоу-бизнеса тупыми.