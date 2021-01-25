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Интервью

Сыгравшая Началову актриса Орлова созналась, что ей страшно прийти на могилу певицы

Сыгравшая Началову актриса Орлова созналась, что ей страшно прийти на могилу певицы

Известная российская актриса театра и кино и певица Марина Орлова призналась ФАН, что слушала песни Юлии Началовой еще в детстве и сама потом исполняла их на разных городских концертах и фестивалях.

Орлова в эксклюзивном интервью рассказала подробности о съемках в фильме о певице, которой 31 января исполнилось бы 40 лет. Премьера проекта под названием «Подлинная история Юлии Началовой» состоится в вечернем эфире Первого канала в рамках ток-шоу «Док-ток».

— Марина, вы сыграли Юлию. Что было самым сложным во время съемочного процесса?

— Я наблюдала, искала образ, а потом режиссеры мне сказали: «Нет, вообще этого (стараться быть похожей на Началову. — Прим. ФАН) не делай, чтоб у нас получилась не пародия, а все живое». И оказалось, что когда я что-то делала из того, что наблюдала, тогда это получалось как в передаче «Точь-в-точь» (музыкальное шоу Первого канала. — Прим. ФАН). Создателям же хотелось добиться такой полной документальности. Поэтому они сказали, что «когда ты забываешь обо всем и все делаешь естественно, то попадаешь в десятку».

— Насколько я помню, фильм планировался к показу еще года назад.

— Мы все очень его ждали. Я была в начале 2020-го году в Америке, но прилетела специально прилетела в Москву в январе специально под премьеру. Потому что мы думали, что хорошо было бы показать фильм к дню рождения Юли. Потом премьеру перенесли на февраль, а потом и на март (Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. — Прим. ФАН).

Тогда, если помните, уже вовсю шла реклама, но тут все резко отменили — из-за пандемии коронавируса. Потом мне сказали, что фильм выйдет в сентябре, — мы опять все воспрянули духом. Но...

Сыгравшая Началову актриса Орлова призналась, что ей страшно прийти на могилу певицы

— Во время подготовки к съемкам вы наверняка слушали много записей Началовой?

— Я была еще совсем маленькой, когда начала слушать Юлию. Училась в школе и пела ее песни на разных городских концертах, на разных фестивалях. Тогда Началова мне очень нравилась, нравился вот этот ее нежный образ. Мне где-то хотелось его, может быть, повторить затем [во время певческой карьеры]. Но впоследствии музыка ушла у меня немножечко в сторону.

Но дело в том, что и у Юлии-то она тоже ушла в другую сторону. Просто зрители уже не могли воспринимать ее более серьезной певицей, поскольку хотели видеть все той же наивной блондинкой, которая поет такие легкие песенки. А ее последний альбом на самом деле был очень серьезный, очень сильный. Она записывала его на английском языке в США с американскими продюсерами. Просто он, к сожалению, так и не стал у нас популярен.

— Вы извлекли что-то для себя из этого фильма?

— То, что мне подарил этот фильм, — это намного больше, чем просто манера петь. Я же не пела в фильме, там использовался настоящий голос Началовой. Зачем перепевать ее песни?

Вот чему меня больше всего научил данный проект — так это желанию жить здесь и сейчас, именно сегодня. Потому что ты никогда не знаешь, что у тебя будет завтра. Это самый главный урок. И самый страшный. Нам всем нужно помнить, что мы далеко не вечны: никто не знает, сколько нам отведено времени в этом мире.

Я с детства всегда хотела быть певицей, но так как меня переубеждали, я этого боялась. Боялась именно неудачи, боялась, что ничего у меня не получится. После того, как я сыграла эту роль, поняла, что никогда нельзя оставлять свои мечты на потом, потому что этого «потом» может никогда уже не случиться. Нужно просто брать и делать.

Сыгравшая Началову актриса Орлова призналась, что ей страшно прийти на могилу певицы

— Вы были хоть раз на могиле Началовой?

— Ой, нет-нет-нет, это очень страшно! Я вообще очень боюсь кладбищ. И мне куда приятнее все-таки помнить ее живой образ. Для меня это остается очень важной ролью, которую я исполнила, поэтому не хочу смешивать с ней что-то личное. Мне хватило и того, что я провела много времени в ее комнате, с ее вещами, с ее родителями, с собакой...

Фильм «Подлинная история Юлии Началовой» будет показываться в рамках ток-шоу «Док-ток» на Первом канале в течение трех вечеров, начиная с 25 января.

Марина Орлова также рассказала, как российский певец и композитор Филипп Киркоров приобретал песни у немецкого исполнителя Шантеля.

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